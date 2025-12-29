مەملەكەت باسشىسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزدى
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ۇلتتىق ەنەرگەتيكالىق جۇيەنىڭ ورنىقتىلىعىنا ارنالعان وتىرىسى ءوتتى، دەپ جازادى اقوردا.
جيىندا ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ، سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ جانە ءبىرقاتار مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باسشىلارى بايانداما جاسادى.
پرەزيدەنت ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىك ەلىمىزدىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن ەكونوميكالىق ورنىقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇگىندە قازاقستاننىڭ ەلەكتر قۋاتىن وندىرۋگە قاجەتتى رەسۋرستارى جەتكىلىكتى. دەگەنمەن سۇرانىستىڭ ۇدايى ارتۋى قۋات كوزدەرىن ۇتىمدى ءارى وڭتايلى پايدالانۋدى تالاپ ەتەدى.
كەڭەستە وتاندىق ەلەكتر قۋاتىن قاجەتتىلىككە قاراي يكەمدەپ ءوندىرۋ ماسەلەسى قوزعالدى. سونىڭ ىشىندە گاز گەنەراتسياسى، ەنەرگيا ساقتاۋ جۇيەلەرىن دامىتۋ جوسپارلارىمەن قاتار گيدروەنەرگەتيكانىڭ الەۋەتى وزەكتى سانالادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، اگرارلىق سەكتورعا، ونەركاسىپ پەن ەكونوميكانىڭ باسقا دا سالالارىنا سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن كەڭىنەن ەنگىزۋ ماڭىزدى.
سونىمەن قاتار سالانىڭ عىلىمي-تەحنيكالىق جانە كادرلىق جاي-كۇيىنە ايرىقشا نازار اۋدارىلدى. كاسىبي كادرلاردى دايارلاۋ گيدروەنەرگەتيكا باعىتىنداعى عىلىمي-زەرتتەۋ بازاسىن دامىتۋ ءۇشىن دە كەرەك.
جيىن سوڭىندا ۇكىمەتكە جانە ءوڭىر اكىمدەرىنە وتاندىق ەنەرگەتيكا جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىنا قاتىستى ماسەلەلەردى جان-جاقتى شەشۋ تاپسىرىلدى.
