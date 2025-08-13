مەملەكەت باسشىسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى. جيىندا ناشاقورلىق كۇردەلى الەۋمەتتىك جانە قۇقىقتىق قۇبىلىس رەتىندە قاراستىرىلىپ، ناركوتيزمگە قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
كەڭەستە ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆتىڭ، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەرمەك ساعىمبايەۆتىڭ، دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆانىڭ جانە قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى جانات ەليمانوۆتىڭ باياندامالارى تىڭدالدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل الەۋمەتتىك كەسەلدىڭ بەلەڭ الۋىنا قاتىستى احۋال ەلىمىزدە دە، حالىقارالىق اۋقىمدا دا الاڭداتارلىق جاعدايعا جەتتى.
- ناركوتيزم - زاماننىڭ دەرتى، قوعام ءۇشىن اسا قاۋىپتى. ول جاستاردىڭ بولاشاعىنا بالتا شابادى. ۇلت ساۋلىعىنا قاتەر توندىرەدى. ناشاقورلىق پەن ەسىرتكى بيزنەسىندەگى الەمدىك ءۇردىس الاڭداتارلىق سيپاتقا يە بولدى. كوپتەگەن ەلدىڭ ۇكىمەتتەرى اتالعان پروبلەمانى فيزيكالىق جانە پسيحيكالىق تاۋەلدىلىك قانا ەمەس، اۋقىمدى قوعامدىق، ەكونوميكالىق جانە قۇقىقتىق قۇبىلىس رەتىندە قاراستىرا باستادى. ناركوتيزم تەرمينى مۇنداي ءتاسىلدىڭ ءمان-ماعىناسىن اشادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ساراپشىلار مەن عالىمدار ناركوتيزم ۇعىمىنىڭ ناشاقورلىقتان الدەقايدا كەڭ ەكەنىن، الەۋمەتتىك، ەكونوميكالىق جانە قۇقىقتىق پروبلەمالارمەن، سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىمەن ۇشتاسىپ جاتقانىن ايتادى.
پرەزيدەنت ەسىرتكىگە تاۋەلدىلەر ەمدەۋ- ساۋىقتىرۋ شارالارىمەن جەتكىلىكتى دەڭگەيدە قامتىلماي وتىرعانىنا نازار اۋدارىپ، ماسەلەنى شەشۋ قاجەت ەكەنىن مالىمدەدى.
- ەسىرتكىگە تاۋەلدى جانداردىڭ كوپشىلىگى مەن ولاردىڭ جاقىندارى جاريالىلىقتان جانە جۇرتشىلىقتىڭ تالقىلاۋىنان قاۋىپتەنىپ، پروبلەماسىن جاسىرادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇل رەتتە مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ناشاقورلارعا كەڭشىلىك تانىتىپ، ال ەسىرتكى ساۋداسىنا كەلگەندە قاتاڭ جانە مۇلدە توزبەۋشىلىك ۇستانىمدا بولۋعا ءتيىس ەكەنى ايتىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اتالعان ىندەتكە قاتىستى ستاتيستيكالىق مالىمەتتەردى جيناۋ مەن وڭدەۋ باعىتىنداعى اقپاراتتىق-ساراپتامالىق جۇمىستى جەتىلدىرۋ، سونداي-اق حيميالىق زاتتاردىڭ تارالۋىن قاداعالاۋ ماسەلەلەرىن تاعى ءبىر ماڭىزدى مىندەت دەپ سانايدى.
پرەزيدەنت ناشاقورلىقتىڭ الدىن الۋ شارالارىن كۇشەيتۋدى، اسىرەسە، ءبىلىم بەرۋ مەن اقپارات سالاسىندا كەڭىنەن جۇمىس جۇرگىزۋدى تاپسىردى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، جاستار اراسىندا ەسىرتكىنىڭ ناسيحاتتالۋىنا جول بەرۋگە بولمايدى. بۇل رەتتە ول ينتەرنەتتە جانە مەديا يندۋستريادا تىيىم سالىنعان زاتتار مەن ىشىمدىك ءىشۋدى دارىپتەيتىن جاعىمسىز ءۇردىس بەلەڭ العانىنا توقتالدى.
جيىندا ەسىرتكىمەن بايلانىستى قۇقىق بۇزۋشىلىقتى انىقتاۋ، جولىن كەسۋ مەن جازالاۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا قاتىستى كەشەندى ماسەلەلەرگە ەرەكشە ءمان بەرىلدى.
- كەز كەلگەن ەسىرتكى ءتۇرىنىڭ ءوندىرىسى مەن ساتىلىمىنا قاتاڭ تىيىم سالىنىپ، مەملەكەتتىڭ ءجىتى باقىلاۋىندا بولۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىلدى، سونداي-اق ەسىرتكى ساتاتىن ورىندار مەن زەرتحانالاردىڭ يەلەرىن اشكەرەلەۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى كۇماندى قارجى وپەراتسيالارىن باقىلاۋعا الۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى. بۇل تۇيتكىل قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ نازارىنان تىس قالماۋعا ءتيىس.
جيىن سوڭىندا پرەزيدەنت ناركوتيزمگە قارسى كۇرەسكە قوعام بولىپ جۇمىلۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ۇكىمەتكە، ءوڭىر اكىمدەرىنە جانە جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا ناشاقورلىقتان ساقتاندىرۋ جانە ەسىرتكى بيزنەسىنە قارسى كۇرەس شارالارىن كۇشەيتۋ جونىندە ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.
