مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «تازارۋ كۇنىنە» وراي ۇندەۋ جولدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن «تازارۋ كۇنىنە» وراي ەلىمىزدىڭ ءار تۇكپىرىندە «تازا قازاقستان» جالپى ۇلتتىق جوباسىنىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشاتىن اۋقىمدى ەكولوگيالىق اكسيا باستالدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت اتاپ وتكەنداي، بۇل - ناۋرىزناما ونكۇندىگىندە ايرىقشا ورىن الاتىن كۇن.
- قوعامىمىزدىڭ جاڭعىرۋى كۇللى تابيعاتتىڭ جاڭارۋىمەن تۇسپا- تۇس كەلىپ وتىر. ۋاقىت پەن ىرگەلى وزگەرىستەردىڭ وسىلاي ۇندەسۋى بارشامىزعا وتانىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا ايانباي ەڭبەك ەتۋگە ايرىقشا كۇش- جىگەر بەرەتىنى ءسوزسىز. رەسپۋبليكا اۋماعىندا «ءمولدىر بۇلاق» باستاماسىن جاپپاي جۇزەگە اسىرۋ قولعا الىندى. بۇل جوبا اياسىندا بۇلاقتاردىڭ كوزىن اشىپ، تال ەگۋ، جاعالاۋلار مەن سۋ ايدىندارىن، اۋلالار مەن ساياباقتاردى تازالاۋ جۇمىستارى جالعاسا بەرەدى، - دەدى ول.
مەملەكەت باسشىسى ناۋرىز مەيرامى كەزىندە قابىلدانعان جاڭا حالىق كونستيتۋتسياسىندا ازاماتتارىمىزدىڭ تابيعاتقا قامقورلىقپەن قاراۋى ۇلتتىق دۇنيەتانىمىمىزدىڭ باستى قاعيداتىنىڭ ءبىرى رەتىندە ايقىندالعانىن ايتتى.
- جاڭا حالىق كونستيتۋتسياسى ەل بىرلىگىنىڭ ارقاۋى، رۋحاني جانە قۇقىقتىق باعدارىمىز ءارى تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ مىزعىماس تۇعىرى بولاتىنى كۇمانسىز. اتا زاڭىمىز قوعامدا دۇنيەتانىمىمىز بەن ءبىتىم-بولمىسىمىزدىڭ وزەگى سانالاتىن ىنتىماق، جاۋاپتى ءارى جاسامپاز وتانشىلدىق، سونداي-اق «تازا قازاقستان» قۇندىلىقتارىن قالىپتاستىرادى. «تازا قازاقستان» يدەولوگيالىق تۇجىرىمداماسىنىڭ تۇپكى ءمانى كوشەلەردى، اۋلالاردى جانە اينالامىزدى تازا ۇستاۋدان عانا ەمەس، قازاقستان ازاماتتارىنىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋعا باستايتىن نيەت پەن پەيىلدىڭ تازالىعىنان كورىنىس تابادى، - دەدى توقايەۆ.
پرەزيدەنت قازىر تابيعات يگىلىكتەرىن ۇقىپتى پايدالانۋ جانە سانالى تۇتىنۋ جولىن تاڭداعان ازاماتتارىمىزدىڭ سانى ارتىپ كەلە جاتقانىن العا تارتتى.
- وتانداستارىمىزدى تازارۋ كۇنىمەن قۇتتىقتايمىن! قازىر تابيعات يگىلىكتەرىن ۇقىپتى پايدالانۋ جانە سانالى تۇتىنۋ جولىن تاڭداعان ازاماتتارىمىزدىڭ سانى ارتىپ كەلەدى. بۇل - جارقىن بولاشاعىمىزعا كەپىل بولاتىن يگى ءۇردىس. مەن بۇكىل حالقىمىزدى تازالىق پەن ءتارتىپ ەستافەتاسىنا بەلسەنە قاتىسۋعا شاقىرامىن. ءبارىمىز كۇش بىرىكتىرسەك، ەلىمىزدى بيىك بەلەستەرگە جەتەلەپ، ادىلەتتى، تازا، وركەندەگەن قازاقستاندى قۇرا الامىز. بارشاڭىزعا اماندىق جانە باق-بەرەكە تىلەيمىن! - دەپ تۇيىندەدى ول.
