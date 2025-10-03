مەملەكەت باسشىسى قاراعاندى وبلىسىنىڭ دامۋ ناتيجەلەرى مەن بولاشاق جوسپارلارىن تىڭدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاراعاندى وبلىسىنىڭ اكىمى ەرماعانبەت بولەكپايەۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا قاراعاندى وبلىسىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ بارىسى باياندالدى.
ەرماعانبەت بولەكپايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بارلىق نەگىزگى كورسەتكىش بويىنشا تۇراقتى ءوسىم بايقالادى. بيىلعى سەگىز ايدا وبلىستا 3,2 تريلليون تەڭگەنىڭ ونەركاسىپ ونىمدەرى وندىرىلگەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 7 پايىزعا ارتىق. اسىرەسە، وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ وڭىرلىك جالپى ونىمدەگى ۇلەسى ارتىپ كەلەدى. مەتاللۋرگيا، ماشينا جاساۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى، جەڭىل جانە تاماق ونەركاسىبىنىڭ ءوندىرىس كولەمى ۇلعايدى.
نەگىزگى كاپيتالعا تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى 644,7 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ، 11,1 پايىزعا ءوستى. بيىل جالپى قۇنى 195 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 29 ينۆەستيتسيالىق جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ، 2700 دەن استام جاڭا جۇمىس ورنى پايدا بولادى. 2030-جىلعا دەيىنگى جوسپاردا قۇنى 4,5 تريلليون تەڭگەنى قۇرايتىن 120 ءىرى جوبانىڭ پۋلى جاساقتالدى. بۇل باستامالار 20 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ازىق-تۇلىك نارىعىنىڭ يمپورتقا تاۋەلدىلىگىن ازايتۋعا باعىتتالعان جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتقانى جونىندە ايتىلدى. اۋىل شارۋاشىلىعىندا ءىرى جوبالار ىسكە اسىرىلۋدا. اتاپ ايتقاندا، ەكى ءىرى تاۋارلى ءسۇت فەرماسىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالعان سوڭ، ءوڭىردىڭ سۇتكە دەگەن سۇرانىسى تولىق قامتاماسىز ەتىلەدى.
مەملەكەت باسشىسىنا «Qarmet» ا ق قىزمەتى تۋرالى اقپارات بەرىلدى. كومپانيا سەگىز ايدىڭ ىشىندە ءوندىرىستى جاڭعىرتۋعا 110 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا سالعان. ناتيجەسىندە شويىن ءوندىرۋ - 6 پايىزعا، بولات - 6,9 پايىزعا، يلەمدەۋ 5 پايىزعا ارتقان. مەتاللۋرگيا كومبيناتىندا جاڭا كوكستى باتارەيالار، قۇيۋ-يلەمدەۋ كەشەنى، سۇرىپتاپ يلەمدەۋ سەحى سەكىلدى اۋقىمدى جوبالار قولعا الىنعان. سونداي-اق كاسىپورىن بىرتىندەپ تابيعي گازعا كوشۋدە، العاشقى كەزەڭ تولىق اياقتالدى. شاحتالارداعى جاعداي دا وڭ ناتيجە كورسەتە باستادى: كومىر ءوندىرۋ كولەمى 15 پايىزعا ارتقان. ەڭبەك قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە ارنالعان ءىس-شارالار قولعا الىنعان.
- كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت ءوڭىردى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق تۇرعىدان ودان ءارى دامىتۋعا جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى. قاسىم-جومارت توقايەۆ قالالار مەن ەلدى مەكەندەردى جىلۋمەن تۇراقتى قامتۋ ماسەلەلەرىن ەرەكشە نازارعا الۋ، سونداي-اق «Qarmet» ا ق كاسىپورنىنداعى وندىرىستىك قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ مىندەتتەرىن جۇكتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
