09:06, 17 - اقپان 2026 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى ق ح ر ءتوراعاسىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ شي جينپيڭدى قىتاي كۇنتىزبەسىنىڭ جاڭا جىلى - چۋنجيە مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.
- مىزعىماس دوستىق پەن ءتيىمدى ىقپالداستىققا نەگىزدەلگەن سان قىرلى قارىم-قاتىناسىمىزدىڭ تىڭ قارقىنمەن دامىپ كەلە جاتقانى قۋانتادى. وسى يگى ىسكە ءسىزدىڭ قوسقان ۇلەسىڭىزدى جوعارى باعالايمىن. قازىرگىدەي قۇبىلمالى كەزەڭدە ءوزارا قولداۋ كورسەتىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدە ۇيلەسىمدى ارەكەت ەتە وتىرىپ، ورتاق مۇددەلەرىمىزدى قورعاۋدىڭ، ەلدەرىمىز اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدىڭ ماڭىزى زور. بۇل باعىتتاعى ءسىزدىڭ بەرىك ۇستانىمىڭىزدى تولىق قۇپتايمىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
پرەزيدەنت ق ح ر ءتوراعاسىنىڭ جاھاندىق باستامالارىنا ساتتىلىك، ال قىتاي حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.