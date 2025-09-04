19:05, 04 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭگە جەدەلحات جولدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قىتايعا رەسمي ساپارى بارىسىندا قازاق دەلەگاتسياسىنا كورسەتىلگەن قوناقجايلىق پەن دوستىق ءىلتيپات ءۇشىن ءتوراعا شي جينپيڭگە العىس ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ ق ح ر باسشىسىمەن جۇرگىزگەن كەلىسسوز ناتيجەسىن جوعارى باعالاپ، ەكى ەلدىڭ سان قىرلى ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ ءۇشىن كۇش-جىگەر جۇمىلدىرۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.