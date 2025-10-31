18:15, 31 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى يمانعالي تاسماعامبەتوۆپەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى يمانعالي تاسماعامبەتوۆپەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنا بيىل قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىندا وتەتىن ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ سەسسياسىنا دايىندىق بارىسى تۋرالى باياندالدى.
سونداي-اق ۇيىم قىزمەتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا ءبىرقاتار ماسەلە تالقىلاندى.
ايتا كەتەيىك، قىرعىزستاننىڭ شولپان-اتا قالاسىندا ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى كەڭەسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى. جيىنعا ۇ ق ش ۇ- عا مۇشە قازاقستان، رەسەي، بەلارۋس، تاجىكستان جانە قىرعىزستان وكىلدەرى قاتىستى.