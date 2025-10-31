ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:15, 31 - قازان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى يمانعالي تاسماعامبەتوۆپەن كەزدەستى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى يمانعالي تاسماعامبەتوۆپەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Head of State receives CSTO Secretary General Imangali Tasmagambetov
    Photo credit: Akorda

    مەملەكەت باسشىسىنا بيىل قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىندا وتەتىن ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ سەسسياسىنا دايىندىق بارىسى تۋرالى باياندالدى.

    سونداي-اق ۇيىم قىزمەتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا ءبىرقاتار ماسەلە تالقىلاندى.

    ايتا كەتەيىك، قىرعىزستاننىڭ شولپان-اتا قالاسىندا ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى كەڭەسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى. جيىنعا ۇ ق ش ۇ- عا مۇشە قازاقستان، رەسەي، بەلارۋس، تاجىكستان جانە قىرعىزستان وكىلدەرى قاتىستى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار