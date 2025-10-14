مەملەكەت باسشىسى نەگىزگى زاڭنىڭ 40 قا جۋىق بابى وزگەرەتىنىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ نەگىزگى زاڭنىڭ 40 قا جۋىق بابى وزگەرەتىنىن حابارلادى.
«مەملەكەت باسشىسى رەتىندە مەن ءۇشىن پارلامەنت - ەلىمىزدەگى ساياسي جۇيەنىڭ نەگىزگى تىرەگى. سوندىقتان الدىمەن كونستيتۋتسياعا ءبىرقاتار وزگەرىس ەنگىزۋ قاجەت بولادى.
نەگىزگى زاڭنىڭ 40 قا جۋىق بابى وزگەرەدى. سودان سوڭ كەم دەگەندە 10 كونستيتۋتسيالىق زاڭعا جانە 50 دەن استام كودەكس پەن زاڭعا تۇزەتۋ ەنگىزۋ كەرەك بولادى. مۇنى جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋمەن تەڭ كەلەتىن ءىس دەۋگە بولادى.
ارينە، بۇل جۇمىستىڭ ءبارىن تابان استىندا، ءبىر ساتتە جۇزەگە اسىرۋ مۇمكىن ەمەس. تىڭعىلىقتى دايىندىق كەرەك.
سوندىقتان الداعى رەفورمانىڭ كەيبىر كونتسەپتۋالدى تۇستارىنا قاتىستى وي- پىكىرىمدى بىلدىرگىم كەلەدى»، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم- جومارت توقايەۆ پارلامەنتتىك رەفورما كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە اسىرىلىپ كەلە جاتقان اۋقىمدى ساياسي جاڭعىرۋدىڭ قيسىنىنا ساي كەلەتىنىن دە اتاپ ءوتتى.
«بىرىنشىدەن، ءبىز بارلىق رەفورمانى تەك ەۆوليۋتسيالىق جولمەن جۇرگىزەمىز. ياعني ازاماتتاردىڭ سۇرانىسى، ءتول ەرەكشەلىگىمىز بەن ەلىمىزدىڭ تۇپكى مۇددەسى ەسكەرىلەدى.
پارلامەنتتىك رەفورما كەزەڭ- كەزەڭىمەن ىسكە اسىرىلىپ كەلە جاتقان اۋقىمدى ساياسي جاڭعىرۋدىڭ قيسىنىنا ساي كەلەدى.
ەستەرىڭىزدە بولسا، ساياسي رەفورمالاردىڭ ءتورت پاكەتى اياسىندا پارلامەنتتىك وپپوزيتسيا تۋرالى نورما بەكىتىلگەن ەدى. وندا وكىلدەرى از پارتياعا ءماجىلىستىڭ تۇراقتى كوميتەتتەرىنىڭ بىرىندە ءتوراعالىق لاۋازىم اتقارۋ جانە پارلامەنتتىك تىڭداۋ وتكىزۋ تۋرالى باستاما كوتەرۋ قۇقىعىنا كەپىلدىك بەرىلدى.
بۇدان بولەك، پارتيالار پارلامەنتكە ءوتۋى ءۇشىن سايلاۋدىڭ تومەنگى شەگى ازايتىلدى. سودان سوڭ 2022 -جىلى جۇرگىزىلگەن كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ ارقاسىندا ءبىز ءماجىلىستىڭ قۇزىرەتىن ەلەۋلى تۇردە كەڭەيتتىك. ناقتى ايتقاندا، بۇگىندە ءماجىلىس زاڭ قابىلدايدى، ال سەنات ماقۇلدايدى.
بۇل العاشقى قادامدار ەدى. ەندى سوڭعى جىلدارى قوعامداعى ساياسي مادەنيەتتىڭ ەداۋىر وسكەنىن ەسكەرە وتىرىپ، ءبىز بىرتە- بىرتە جانە بايىپتى جولمەن ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە ءوتۋدى باستايمىز»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە كوشۋ حالىقارالىق ۇردىسكە تولىق ساي كەلەتىنىن مالىمدەدى.