مەملەكەت باسشىسى نيگەريا پرەزيدەنتىن تاۋەلسىزدىكتىڭ 65 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ بولا احمەد تينۋبۋدى نيگەريا فەدەراتيۆتىك رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ 65 جىلدىق مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا قازاقستان مەن نيگەريا اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ دوستىق سيپاتقا يە ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا ازىرلىگىن راستادى.
مەملەكەت باسشىسى كيپر پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديسقا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
قاسىم-جومارت توقايەۆ نيكوس حريستودۋليديستى كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، ونىڭ وتانداستارىنا باق-بەرەكە تىلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى استانا مەن نيكوسيا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ اياسى جىلدان جىلعا كەڭەيىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى. سونىمەن قاتار ەكى ەلدىڭ ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن دوستىق قارىم-قاتىناسى ودان ءارى نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.