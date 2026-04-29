مەملەكەت باسشىسى NVIDIA جانە Firebird AI كومپانيالارىنىڭ وكىلدەرىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ NVIDIA كومپانياسىنىڭ جاھاندىق جاساندى ينتەللەكت ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جونىندەگى ۆيتسە-پرەزيدەنتى نيكولو مارتين كاپرەزبەن، سونداي-اق Firebird Aى كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىلار رازميگ بەرگ وۆاكيميانمەن جانە الەكساندر ەسايانمەن كەزدەستى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ج ي- ينفراقۇرىلىمىن جوبالاۋ، سالۋ جانە پايدالانۋ باعىتىنداعى سەرىكتەستىك پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان الداعى ءۇش جىلدا تولىق سيفرلىق ەلگە اينالۋدى كوزدەپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، NVIDIA تەحنولوگياسى نەگىزىندە سۋپەركومپيۋتەر كلاستەرلەرىن ىسكە قوسۋ اتالعان ماقساتقا جەتۋ جانە ەلدىڭ تەحنولوگيالىق دەربەستىگىن نىعايتۋ ىسىندەگى ماڭىزدى قادام بولدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىباستۇز قالاسىندا دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعى القابىن قۇرۋ بويىنشا ستراتەگيالىق جوبا قولعا الىنعانىنا توقتالدى. وندا ەسەپتەۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتقىسى كەلەتىن ينۆەستورلارعا قولجەتىمدى ەلەكتر ەنەرگياسى، تەلەكوممۋنيكاتسيا جەلىسى جانە سالىق جەڭىلدىكتەرى قاراستىرىلادى.
NVIDIA جانە Firebird Aى وكىلدەرى ارمەنيادا وسىعان ۇقساس جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتقانى جايىندا ايتتى.
- كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كومپانيا وكىلدەرى ج ي- ەكوجۇيەسىن دامىتۋ باعىتىنداعى بىرلەسكەن باستامانى ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىكتەرىن زەردەلەۋگە كەلىستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن توقايەۆ بەلارۋس پرەزيدەنتىن استاناداعى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمعا شاقىرعانىن جازعان ەدىك.