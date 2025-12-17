11:56, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى ەنەرگەتيكا سالاسى قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM — اقوردادا وتكەن سالتاناتتى جيىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىل جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلى اياسىندا ەڭبەك ادامدارىنا ەرەكشە قۇرمەت كورسەتىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ەنەرگەتيكا سالاسى ماماندارىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ەنەرگەتيكا سالاسى - ەلىمىز ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار سالا. تۇراقتى قۋات كوزى بولماسا، قۋاتتى مەملەكەت قۇرۋ مۇمكىن ەمەس. ەنەرگەتيكا سالاسىندا قىزمەت ەتۋ - ەلىمىزدىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسۋ دەگەن ءسوز. سەبەبى سىزدەر اتقارىپ جاتقان جۇمىستىڭ يگىلىگىن ەلىمىزدەگى ءار وتباسى، ءار ادام كورەدى. ءاربىر ۇيگە جارىق پەن جىلۋ بەرۋ - جاۋاپكەرشىلىگى زور جۇمىس. قاجىرلى ەڭبەكتەرىڭىز ءۇشىن بارشاڭىزعا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.