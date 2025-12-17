ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:56, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى ەنەرگەتيكا سالاسى قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM — اقوردادا وتكەن سالتاناتتى جيىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىل جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلى اياسىندا ەڭبەك ادامدارىنا ەرەكشە قۇرمەت كورسەتىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ەنەرگەتيكا سالاسى ماماندارىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.

    р
    Фото: Акорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    - ەنەرگەتيكا سالاسى - ەلىمىز ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار سالا. تۇراقتى قۋات كوزى بولماسا، قۋاتتى مەملەكەت قۇرۋ مۇمكىن ەمەس. ەنەرگەتيكا سالاسىندا قىزمەت ەتۋ - ەلىمىزدىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسۋ دەگەن ءسوز. سەبەبى سىزدەر اتقارىپ جاتقان جۇمىستىڭ يگىلىگىن ەلىمىزدەگى ءار وتباسى، ءار ادام كورەدى. ءاربىر ۇيگە جارىق پەن جىلۋ بەرۋ - جاۋاپكەرشىلىگى زور جۇمىس. قاجىرلى ەڭبەكتەرىڭىز ءۇشىن بارشاڭىزعا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات اقوردا قازاقستان پرەزيدەنتى
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار