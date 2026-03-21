مەملەكەت باسشىسى ناۋرىز مەرەكەسىنە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ناۋرىز مەيرامى ءوتىپ جاتقان «كەرۋەن ساراي» كەشەنىنە باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ نازارىنا ەلىمىزدىڭ تاريحي-مادەني مۇراسىن پاش ەتەتىن ارنايى باعدارلاما ۇسىنىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا قىش جانە اعاش شەبەرلەرىنىڭ جۇمىستارى، تىگىن مەن زەرگەرلىك ونەر ۇلگىلەرى، تەرى بۇيىمدارى، سونداي-اق سان الۋان ءداستۇرىمىز بەن رۋحاني قازىنامىزدى بەينەلەگەن سۋرەتشىلەردىڭ تۋىندىلارى كورسەتىلدى.
بۇدان بولەك، پرەزيدەنت ۇلتتىق سپورت ويىندارىن تاماشالادى.
ءىس-شارا بارىسىندا قازاق كۇرەسى، گىر تاسىن كوتەرۋ، قول كۇرەسى، اسىق اتۋ، ارقان تارتۋ، جامبى اتۋ، توعىزقۇمالاق، لاڭگى تەبۋ جانە قوشقار كوتەرۋ سياقتى ويىندار ۇيىمداستىرىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنە زيارات ەتكەنىن جازعان ەدىك.