ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:00, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى موناكو كنيازىمەن كەزدەستى

    نيۋ-يورك. KAZINFORM - نيۋ-يورك قالاسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ موناكو كنيازى II البەرمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы Монако Князьімен кездесті
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنت قازاقستان مەن موناكو اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدىڭ مول الەۋەتى بار ەكەنىنە توقتالدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ كنياز II البەردى ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.

    سونداي-اق تاراپتار حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ ليۋكسەمبۋرگ پرەمەر-مينيسترىمەن كەلىسسوز جۇرگىزگەن ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
