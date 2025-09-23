22:00, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى موناكو كنيازىمەن كەزدەستى
نيۋ-يورك. KAZINFORM - نيۋ-يورك قالاسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ موناكو كنيازى II البەرمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قازاقستان مەن موناكو اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدىڭ مول الەۋەتى بار ەكەنىنە توقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كنياز II البەردى ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.
سونداي-اق تاراپتار حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ ليۋكسەمبۋرگ پرەمەر-مينيسترىمەن كەلىسسوز جۇرگىزگەن ەدى.