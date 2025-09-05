مەملەكەت باسشىسى موڭعوليانىڭ ۇلى مەملەكەتتىك حۋرالىنىڭ توراعاسىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ مارتەبەلى مەيمانعا ءىلتيپات تانىتىپ، ونىڭ ەلىمىزگە پارلامەنت ءتوراعاسى رەتىندەگى العاشقى ساپارى ەكىجاقتى بايلانىستى نىعايتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت بىلتىر قازان ايىنداعى موڭعولياعا جاساعان ساپارىنىڭ ناتيجەسىندە ۇكىمەت پەن ءتۇرلى مەكەمەلەر اراسىنداعى قارىم-قاتىناس كۇشەيە تۇسكەنىن ايتتى. سونداي-اق جاقىندا قىتايدا وتكەن ش ى ۇ ءسامميتى اياسىندا موڭعوليا پرەزيدەنتى ۋحنااگين حۋرەلسۋحپەن از-كەم اڭگىمەلەسكەنىن جەتكىزدى.
- موڭعوليا -ازياداعى سەنىمدى ءارى ماڭىزدى سەرىكتەسىمىز. ەكى ەل اراسىنداعى بەرىك دوستىق پەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ تامىرى تەرەڭدە جاتىر. سەبەبى ءبىزدىڭ سالت-ءداستۇرىمىز بەن مادەنيەتىمىز ۇقساس. تاريحىمىز دا ورتاق. سوندىقتان ىنتىماقتاستىقتى بارىنشا نىعايتا ءتۇسۋ ءۇشىن بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە دايىنبىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، سان قىرلى قارىم-قاتىناستى دامىتۋ ىسىندە پارلامەنت ديپلوماتياسى ماڭىزدى ءرول اتقارادى. بۇل رەتتە قازاقستان دوستاس موڭعوليا ەلىمەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جان- جاقتى نىعايتۋعا مۇددەلى.
داشزەگۆيين امارباياسگالان قاسىم-جومارت توقايەۆقا قوناقجايلىق كورسەتكەنى ءۇشىن العىس ايتتى.
- بۇل ساپارىم ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناس تاريحىنىڭ جاڭا پاراعىن اشاتىنىنا سەنەمىن. بۇگىنگى كەزدەسۋ كوشپەلى وركەنيەت تاريحى، ادەت-عۇرپى تىعىز بايلانىسقان حالىقتارىمىز اراسىنداعى دوستىق پەن باۋىرلاستىقتى ودان ءارى نىعايتىپ، ەلدەرىمىزدىڭ ىنتىماقتاستىعىن كەڭەيتە تۇسەدى دەپ ويلايمىن. قازاقستانمەن دوستىق ىقپالداستىقتى نىعايتۋ وتە ماڭىزدى. سوڭعى جىلدارى ەكى ەل اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى ساپارلار، كەلىسسوزدەر جيىلەي تۇسكەنىنە قۋانىشتىمىن، - دەدى موڭعوليا ۇلى مەملەكەتتىك حۋرالىنىڭ ءتوراعاسى.
كەزدەسۋدە پارلامەنتارالىق ديپلوماتيا، ساۋدا-ەكونوميكالىق، ءوڭىرارالىق، مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى تالقىلاندى.