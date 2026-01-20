مەملەكەت باسشىسى مەرزىمىنەن بۇرىن قىزمەتتەن كەتسە 2 اي ىشىندە كەزەكتەن تىس پرەزيدەنت سايلاۋ وتەدى دەگەن نورما نەگىزگى زاڭدا ناقتى بەلگىلەنۋى قاجەت - توقايەۆ
قىزىلوردا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى مەرزىمىنەن بۇرىن قىزمەتتەن كەتسە 2 ايدىڭ ىشىندە كەزەكتەن تىس پرەزيدەنت سايلاۋ وتەدى دەگەن نورما نەگىزگى زاڭدا ناقتى بەلگىلەنۋى قاجەت. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ايتتى.
- قازىرگى اتا زاڭعا سايكەس، پرەزيدەنت ءوز مىندەتىن اتقارا المايتىنداي وقىس جاعداي تۋىنداسا، ونىڭ وكىلەتتىگى قالعان مەرزىمگە سەنات ءتوراعاسىنا بەرىلەدى. سەنات ءتوراعاسىنىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋعا مۇمكىندىگى بولماسا، پرەزيدەنت وكىلەتتىگى بەلگىلەنگەن تارتىپكە سايكەس، كەلەسى لاۋازىم يەلەرىنە وتەدى. بۇل رەتتە ماسەلەنىڭ ءبارى قالعان مەرزىمگە دەگەن سوزگە كەلىپ تىرەلەدى. وسى ماسەلەنى ەرەكشە اتاپ وتكەن ءجون. باسقاشا ايتساق، قالعان مەرزىم 6 ايعا دا، 6 جىلعا دا سوزىلۋى مۇمكىن. سوندىقتان مەملەكەت باسشىسى مەرزىمىنەن بۇرىن قىزمەتتەن كەتسە 2 ايدىڭ ىشىندە كەزەكتەن تىس پرەزيدەنت سايلاۋ وتەدى دەگەن نورما نەگىزگى زاڭدا ناقتى بەلگىلەنۋى قاجەت. بۇل قادام حالىقارالىق وزىق تاجىريبەگە ساي كەلەدى. ەلىمىزدىڭ كەز كەلگەن باسشىسى بيلىككە سايلاۋ ارقىلى، ياعني زاڭدى تۇردە كەلۋ كەرەك. بۇل مەن ءۇشىن مىزعىماس ۇستانىم. وسى نورما ەندى مەملەكەت باسشىلارى ءۇشىن دە ەش وزگەرمەيتىن قاعيدات بولۋى ءتيىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، قۇرىلتايدا كاسىپكەرلىككە جەڭىلدەتىلگەن نەسيە جۇيەسىن ەنگىزۋ ۇسىنىلدى.