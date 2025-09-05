مەملەكەت باسشىسى مۇناي-گاز سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا وتكەن سالتاناتتى جيىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇناي-گاز كەشەنى ەل ەكونوميكاسىنىڭ اسا ماڭىزدى سالاسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- سىزدەر وسى سالادا ادال ەڭبەك ەتىپ، مەملەكەتىمىزدىڭ دامۋىنا مول ۇلەس قوسىپ كەلەسىزدەر. بۇل ناعىز ەڭبەك ادامدارىنا ءتان قاسيەت دەپ سانايمىن. جالپى، ەلىمىزدەگى مۇناي-گاز ونەركاسىبىنىڭ وزىندىك ءداستۇرى، باي تاريحى بار. وسى سالانىڭ قالىپتاسىپ، وركەندەۋىنە بىرنەشە بۋىن وكىلدەرى زور ەڭبەك ءسىڭىردى. سىزدەردى اعا بۋىننىڭ لايىقتى ءىزباسارى دەۋگە بولادى. قازىر مۇناي-گاز سالاسىندا ەكى ءجۇز مىڭنان استام ادام جۇمىس ىستەيدى. سىزدەردىڭ تاباندى ەڭبەكتەرىڭىزدىڭ ارقاسىندا قازاقستانىمىز وركەندەپ، كوركەيۋدە. مەن مۇنى جوعارى باعالايمىن. بارىڭىزگە شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت بىلتىر قازاق مۇنايىنىڭ 125 -جىلدىعى اتالىپ وتكەنىن ەسكە سالىپ، بيىل دا وسى سالا ءۇشىن ايتۋلى جىل ەكەنىنە توقتالدى.
- اتىراۋ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ اشىلعانىنا 80 جىل تولدى. شىمكەنت مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا 40 جىل، ال «QazaqGaz» ۇلتتىق كومپانياسىنا 25 جىل تولىپ وتىر. بۇل مەرەكەلىك كۇندەر ەلىمىزدىڭ مۇناي- گاز سالاسىنىڭ ءمان- ماڭىزىن كورسەتەدى. مۇناي مەن گاز - ستراتەگيالىق ماڭىزى بار رەسۋرس، بۇل - جۇرتشىلىققا بەلگىلى دەرەك. سەبەبى بۇل سالا ەلىمىزدىڭ ءوسىپ-وركەندەۋىنە ايرىقشا ىقپال ەتتى. تاۋەلسىزدىك جىلدارى قارا التىننىڭ يگىلىگىن مولىنان كوردىك. قازىرگى تاڭدا بۇل سالا قارقىندى دامىپ كەلەدى. قازاقستان الەمدىك مۇناي نارىعىنداعى جەتەكشى مەملەكەتتىڭ ءبىرى سانالادى. ەگەمەندىك كەزەڭىندە ەلىمىزدەگى مۇناي ءوندىرىسى ءتورت ەسە ءوستى. جاقىن ارادا مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن جىلىنا 100 ميلليون تونناعا جەتكىزەمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان شيكىزات وندىرۋمەن قاتار، ونى تەرەڭ وڭدەۋگە باسا ءمان بەرەتىنىن ايتتى.
- بۇل باعىتتا ناقتى جۇمىس ىستەلىپ جاتىر. اتىراۋ، پاۆلودار، شىمكەنت قالالارىندا ورنالاسقان ءۇش ءىرى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى جاڭعىرتىلدى. سونىڭ ارقاسىندا ءبىز ىشكى نارىقتى ساپالى جانار-جاعارمايمەن تولىق قامتاماسىز ەتىپ وتىرمىز. جۇيەلى جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە 13 ميلليونعا جۋىق ادام تابيعي گازعا قول جەتكىزدى. ءقازىر بۇل باعىتتا بۇرىن-سوڭدى بولماعان اۋقىمدى جوبالار ىسكە اسىرىلۋدا. قاشاعاندا جاڭا گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. «بەينەۋ - بوزوي - شىمكەنت» گاز قۇبىرىنىڭ ەكىنشى جەلىسى سالىنۋدا. سونداي-اق ءبىز قوسىمشا قۇنى جوعارى ونىمدەر شىعارۋدى قولعا الدىق. مۇناي-گاز حيمياسى سالاسىندا ءبىرقاتار ءىرى جوبانى ىسكە قوسامىز. مۇنىڭ ءبارى 20 مىڭعا جۋىق جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىڭ ىشىندە پوليەتيلەن زاۋىتىن ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل - شەتەل ينۆەستورلارىمەن بىرگە ىسكە اسىرىلىپ جاتقان ماڭىزدى جوبا. ينۆەستيتسيا كولەمى 7 ميلليارد دوللاردان اسادى. «قالامقاس- تەڭىز» جانە «حازار» سەكىلدى ءىرى تەڭىز كەن ورىندارىن يگەرۋ باستالدى. التى ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالىنادى. تەڭىز پلاتفورمالارىنىڭ قۇرىلىسىن وتاندىق كەمە قۇراستىرۋشى كاسىپورىندار جۇرگىزەدى. بۇل قازاقستاننىڭ مۇناي-گاز سالاسىنداعى ۇلكەن وقيعا بولماق. اتالعان جوبالاردىڭ ءبارى ەنەرگەتيكالىق الەۋەتىمىزدى نىعايتىپ قانا قويماي، ەل ەكونوميكاسىنىڭ قارىشتاپ دامۋىنا ىقپال ەتەدى. مۇنىڭ يگىلىگىن بارشا حالىق كورەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مۇناي-گاز كەشەنى قىزمەتكەرلەرى كۇنى قارساڭىندا سالانىڭ دامۋىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىن اتادى.