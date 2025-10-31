ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:30, 31 - قازان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدە ءبىلىم الىپ جاتقان شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە ساتتىلىك تىلەدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدە ءبىلىم الىپ جاتقان شەتەلدىك ستۋدەنتتەرمەن اڭگىمەلەسىپ، ولارعا ساتتىلىك تىلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Глава государства пожелал успехов иностранным студентам, обучающимися в Казахстане
    Фото: Акорда

    بۇگىندە قازاقستاندا 31 مىڭنان استام شەتەل ستۋدەنتى وقيدى.

    ءوز كەزەگىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2029-جىلعا قاراي اتالعان مەجەنى 100 مىڭعا دەيىن جەتكىزۋ مىندەتىن جۇكتەدى.

    ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت «قازاقستان - اكادەميالىق ءبىلىم ايماعى» ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر فورۋمىندا سويلەگەن سوزىندە قازاقستان ChatGPT نەگىزىندە ءبىلىم بەرۋ قۇرالدارىن ەنگىزۋ جونىندەگى پيلوتتىق جوبانى جۇزەگە اسىرا باستاعانىن ايتقان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
