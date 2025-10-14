14:41, 14 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ اكسيونەرى ۆاگيت الەكپەروۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - كەزدەسۋدە پرەزيدەنتكە «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ قازاقستانداعى قىزمەتىنىڭ ناتيجەلەرى جانە الداعى كەزەڭگە ارنالعان جوسپارى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.
- مەملەكەت باسشىسىنا «قالامقاس-تەڭىز» جانە «حازار» بىرلەسكەن ءىرى جوبالارىن ىسكە اسىرۋ بارىسى باياندالدى، - دەلىنگەن اقوردا تاراتقان اقپاراتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆاگيت الەكپەروۆتى كومپانيانىڭ قازاقستانداعى تابىستى قىزمەتىنىڭ 30 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى.
ايتا كەتەيىك، مۇنىڭ الدىندا مەملەكەت باسشىسى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.