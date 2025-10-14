ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:41, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ اكسيونەرى ۆاگيت الەكپەروۆتى قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - كەزدەسۋدە پرەزيدەنتكە «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ قازاقستانداعى قىزمەتىنىڭ ناتيجەلەرى جانە الداعى كەزەڭگە ارنالعان جوسپارى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.

    а
    Фото: Акорда

    - مەملەكەت باسشىسىنا «قالامقاس-تەڭىز» جانە «حازار» بىرلەسكەن ءىرى جوبالارىن ىسكە اسىرۋ بارىسى باياندالدى، - دەلىنگەن اقوردا تاراتقان اقپاراتتا.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆاگيت الەكپەروۆتى كومپانيانىڭ قازاقستانداعى تابىستى قىزمەتىنىڭ 30 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى.

    ايتا كەتەيىك، مۇنىڭ الدىندا مەملەكەت باسشىسى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار