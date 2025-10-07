مەملەكەت باسشىسى كيبەرقاۋىپسىزدىك كەڭەسىن قۇرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ XII سامميتىندە ءسوز سويلەپ، ۇيىم اياسىندا كيبەرقاۋىپسىزدىك كەڭەسىن قۇرۋدى ۇسىندى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، تۇركى مەملەكەتتەرى اۋماعىندا تۇراقتىلىقتى، قاۋىپسىزدىك پەن بەيبىتشىلىكتى نىعايتۋ ىسىندە ازياداعى ءوزارا ءىس-قيمىل جانە سەنىم شارالارى جونىندەگى كەڭەستىڭ ءرولى مەن الەۋەتى ەرەكشە.
- كەڭەستى تولىققاندى حالىقارالىق ۇيىمعا اينالدىرۋ ۇدەرىسىنە قولداۋ كورسەتكەن ازەربايجان تاراپىنا، سونداي-اق بارشا تۇركى مەملەكەتتەرىنە شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. تۇركى ەلدەرىنىڭ قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ جانە سىن-قاتەرلەرگە، سونىڭ ىشىندە تەرروريزمگە قارسى تۇرۋ جولىنداعى ماقسات-مۇددەسى - ورتاق، سوندىقتان وسى باعىتتاعى ىقپالداستىعىمىز تابىستى جۇزەگە اسۋدا. ءبارىمىز جاھاندىق قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋ جولىنداعى باستامالاردى قولداپ كەلەمىز. ءبىراق ءبىز مۇنىمەن شەكتەلىپ قالماۋىمىز كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كوپتەگەن ەلدەردىڭ شەكاراعا باعىنبايتىن جاڭا قاتەرمەن بەتپە-بەت كەلىپ وتىرعانىن العا تارتىپ، ۇيىم اياسىندا كيبەرقاۋىپسىزدىك كەڭەسىن قۇرۋدى ۇسىندى.
- بۇل كەڭەس مەملەكەتتەرىمىزدىڭ ءىس-قيمىلىن ۇيلەستىرىپ، كۇش جۇمىلدىرۋعا جاعداي جاسايدى. سونىمەن قاتار تسيفرلىق قاۋىپسىزدىك پەن تەحنولوگيالىق بايلانىستى بەكەمدەي تۇسەدى. بيىل قىركۇيەكتە وسى تاقىرىپ بويىنشا الماتىدا وتكەن كونفەرەنتسيا ناتيجەلەرى كيبەرقاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ىقپالداستىقتى كۇشەيتۋ اسا ماڭىزدى ەكەنىن تاعى دا راستادى، - دەدى پرەزيدەنت.
پرەزيدەنت قازاقستان «تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى+» فورماتىن قۇرۋ يدەياسىن قولدايتىنىن ايتقان بولاتىن.