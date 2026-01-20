مەملەكەت باسشىسى ەكونوميكا مەن ەنەرگەتيكا تۋرالى: كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس جاساۋعا تۋرا كەلەتىن سياقتى
قىزىلوردا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ V ۇلتتىق قۇرىلتايدا ۇكىمەت قۇرامىندا كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ءمالىم ەتتى.
- بۇل جاعدايدا مەنىڭ تانىمال ەكونوميستەرگە دەگەن ۇلكەن ەسكەرتپەم بار. ەنەرگەتيكتەرگە دە ۇقساس ەسكەرتپە بار. كادرلىق شەشىمدەر قابىلداۋعا تۋرا كەلەتىن سياقتى. ءبىزدىڭ باستى ستراتەگيالىق ماقساتىمىز - ساپالى ەكونوميكالىق ءوسىم قارقىنىن باسەڭدەتپەۋ. وسى ماقساتپەن ينفلياتسيانى تومەندەتۋ باعىتىندا جۇمىس باستالدى. جاڭا ينۆەستيتسيالىق تسيكل جاريالاندى، باسقا دا شەشىمدەر قابىلدانىپ جاتىر. ەكونوميكا مەن بيزنەس جاڭا سالىق ەرەجەلەرىنىڭ رەجيمىنە كوشىپ جاتىر. ۇكىمەت پەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار بىركەلكى، جانجالسىز «فيسكالدىق ترانزيتتى» قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت جاڭا سالىق كودەكسىن قولدانۋ كەزىندە جۇرتتىڭ سىن-ۇسىنىستارى مۇقيات زەردەلەنىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ءتيىمدى كەرى بايلانىس ارنالارى قوعامنىڭ ترانسفورماتسياسىندا ەرەكشە ماڭىزعا يە. ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىمەن جۇيەلى جۇمىس ىستەۋ ارقىلى قوعام تىنىسىن باقىلاپ، حالىقتىڭ ناقتى قاجەتتىلىكتەرىن بىلۋگە، تالاپ-تىلەكتەرىنە ۋاقتىلى جاۋاپ بەرۋگە بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت الداعى رەفورماعا قاتىستى پىكىر ايتتى.