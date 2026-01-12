مەملەكەت باسشىسى كونستيتۋتسيالىق رەفورماعا قاتىستى ءتۇسىپ جاتقان ۇسىنىستارمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارينمەن جانە پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆپەن پارلامەنتتىك رەفورما بويىنشا كەزەكتى جۇمىس كەڭەسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەرلان قارين مەملەكەت باسشىسىنا جۇمىس توبىنىڭ 9 -قاڭتاردا وتكەن وتىرىسىندا بولاشاق ءبىر پالاتالى پارلامەنتتىڭ مارتەبەسىن، وكىلەتتىكتەرى مەن فۋنكسيالارىن انىقتاۋعا، سونداي-اق بيلىكتىڭ باسقا دا تارماقتارىمەن ءوزارا ءىس-قيمىلىنا قاتىستى تاسىلدەر ازىرلەنگەنىن ايتتى.
15-قاڭتارعا جوسپارلانعان كەلەسى وتىرىستا جاڭا پارلامەنتتىڭ باستى مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ وكىلەتتىكتەرى تالقىلانادى.
ەرجان جيەنبايەۆ مەملەكەت باسشىسىن كونستيتۋتسيالىق رەفورماعا قاتىستى جۇمىس توبى مۇشەلەرى مەن جۇرتشىلىقتان كەلىپ تۇسكەن جاڭا ۇسىنىستارمەن تانىستىردى.
- پرەزيدەنت بارلىق پىكىر مەن باستامانى ەسكەرۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق كونستيتۋتسيالىق رەفورما بويىنشا تۇپكىلىكتى شەشىمدى ەل ازاماتتارى جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋمدا قابىلدايتىنىن مالىمدەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار كەزدەسۋدە ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ قىزىلوردا قالاسىندا وتەتىن بەسىنشى وتىرىسىنا دايىندىق ماسەلەسى قارالدى.
مەملەكەت باسشىسى قۇرىلتاي وتىرىسىن وتكىزۋدى وسى جىلدىڭ 20 -قاڭتارىنا بەلگىلەپ، الداعى ماڭىزدى ءىس-شارانى ۇيىمداستىرۋ جانە وعان تىڭعىلىقتى ازىرلەنۋ جونىندە ناقتى تاپسىرما بەردى.
بۇدان بۇرىن پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ ءتورتىنشى وتىرىسى وتكەنىن جازعانبىز.