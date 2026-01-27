مەملەكەت باسشىسى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ ءتوراعاسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسى - كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى ەلۆيرا ءازىموۆانى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريندى جانە كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەسى - پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆتى قابىلدادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ بۇعان دەيىن وتكەن وتىرىستارىنىڭ ناتيجەسى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. ەلۆيرا ءازىموۆا كوميسسيا قىزمەتىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا بارلىق وتىرىس مەديا كەڭىستىكتە، سونىڭ ىشىندە ارنايى تەلەگرام ارنالارى ارقىلى تىكەلەي كورسەتىلىپ جاتقانىن باياندادى.
كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسى جارتى جىل بويى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالاردى قوعامدىق تالقىلاۋ وتكىزىلگەنىن ايتتى. ەلەكتروندى پلاتفورماعا ازاماتتاردان، قۇقىقتانۋشى عالىمداردان، ساراپشىلاردان، زاڭگەرلەردەن، ساياسي پارتيالاردان، ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردان، كاسىپتىك جانە بيزنەس قاۋىمداستىقتاردان 2 مىڭنان اسا ۇسىنىس پەن باستاما كەلىپ تۇسكەن.
وسىعان دەيىنگى وتىرىستاردا كوميسسيا مۇشەلەرى كونستيتۋتسيا پرەامبۋلاسىنىڭ تۇبەگەيلى جاڭا رەداكسياسىن، ءبىرقاتار باپتاردى جانە بولىمدەردى ازىرلەپ، قاراستىردى.
مەملەكەت باسشىسى الداعى كونستيتۋتسيالىق رەفورما ەلىمىزدىڭ دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. ال كوميسسيا جۇمىسى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالاردى ىسكە اسىرۋدا وتە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن جەتكىزدى.
