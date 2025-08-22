18:41, 22 - تامىز 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى كەمەل توقايەۆ اتىنداعى مەكتەپ-گيمنازياعا باردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ بىشكەك قالاسىنداعى № 33 مەكتەپ-گيمنازيانى بىرگە ارالاپ كوردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇل عيماراتتا ۇلى وتان سوعىسى جىلدارى فرۋنزە جاياۋ اسكەر ۋچيليشەسى ورنالاسقان. قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ اكەسى - سوعىس ارداگەرى، جازۋشى كەمەل توقايەۆ ءدال وسى جەردەن مايدانعا اتتانعان.
ءبىلىم وشاعىنا ك. توقايەۆ ەسىمىن بەرۋ تۋرالى باستامانى پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆ بيىل مامىر ايىندا كوتەرگەن بولاتىن.
مەملەكەت باسشىسى ءبىلىم ورداسىنىڭ ۇستازدارىمەن جانە وقۋشىلارىمەن اڭگىمەلەستى.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستاننىڭ ءبىرقاتار مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرىن ماراپاتتاعانىن جازعان ەدىك.