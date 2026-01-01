ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:59, 01 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى كۋبا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ميگەل ماريو دياس-كانەل بەرمۋدەس پەن ونىڭ وتانداستارىن كۋبا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - ريەۆوليۋتسيانىڭ سالتاناتتى جەڭىسى كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы Куба Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنت جەدەلحاتتا قازاقستان مەن كۋبا اراسىنداعى دوستىق جانە ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناس قوس حالىقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن ودان ءارى تەرەڭدەي بەرەتىنىنە سەنىم بىلدىرگەن.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ميگەل ماريو دياس- كانەل بەرمۋدەستىڭ اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، ال كۋبا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، كۋبادا شەتەل ۆاليۋتاسىنىڭ ەركىن اينالىمى ەنگىزىلدى.

    بيلىك جانە ساياسات
