    18:28, 10 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى Kazinform اقپارات اگەنتتىگىن 105 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ورتالىعىندا Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ 105 جىلدىعىنا ارنالعان سالتاناتتى شارا ءوتتى.

    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اگەنتتىك ۇجىمىنا قۇتتىقتاۋ حات جولدادى، ونى پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي وقىپ بەردى.

    - عاسىردان استام تاريحى بار اگەنتتىك وسى كەزەڭدە ەلىمىزدىڭ اقپارات سالاسىن دامىتۋعا ولشەۋسىز ۇلەس قوستى. جۇرتشىلىقتى دۇنيە جۇزىندەگى اسا ماڭىزدى وقيعالاردان دەر كەزىندە حاباردار ەتىپ، قازاقستاننىڭ ءجۇز جىلدىق جىلناماسىن جازدى. شەجىرەلى شاڭىراقتا قولتاڭباسى قالعان قالامگەرلەر ۇلت مۇددەسىن بارىنەن بيىك قويىپ، حالىققا قالتقىسىز قىزمەت ەتتى، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋدا.

    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنت رەداكسيا ۇجىمى قازىر دە بۇل ۇستانىمنان اينىماي، اعا بۋىن سالعان سارا جولدى لايىقتى جالعاستىرىپ، قوعامداعى كوكەيكەستى ماسەلەلەردى ۇنەمى باتىل كوتەرىپ جۇرگەنىن اتاپ ءوتتى.

    - بۇگىندە اگەنتتىك بىرنەشە تىلدە جاڭالىق تاراتاتىن بەلدى حالىقارالىق اقپارات قۇرالىنا اينالدى. الەمدىك باسىلىمداردىڭ Kazinform مالىمەتتەرىنە جۇگىنۋى - سونىڭ ايقىن دالەلى، - دەپ جازدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى قۇتتىقتاۋىندا ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋ ىسىنە بەلسەنە اتسالىسىپ، ءوز مىندەتىن ابىرويمەن اتقارىپ جۇرگەن اگەنتتىك قىزمەتكەرلەرىنە شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.

    اۆتور

    گۇلنۇر عازيز قىزى

     

    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
