مەملەكەت باسشىسى كاترينا كلااس-ميۋلحويزەردى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن گەرمانيا ەكونوميكاسى شىعىس كوميتەتىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى، CLAAS Group بايقاۋشىلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى كاترينا كلااس-ميۋلحويزەر قازاق-گەرمان ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
پرەزيدەنت ەكىجاقتى بايلانىستاردى دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن باسقارما ءتوراعاسىنا العىس ايتىپ، بىرلەسكەن باستامالار مەن جوبالاردى قولداۋ جالعاساتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
كاترينا كلااس-ميۋلحويزەر قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن قازاقستان حالقىن جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋ بويىنشا رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ساۋدا، ينۆەستيتسيا، ونەركاسىپ باعىتتارىنداعى ىقپالداستىقتىڭ مۇمكىندىكتەرى مول ەكەنىنە نازار اۋدارىلدى.
ەكى ەلدىڭ ەنەرگەتيكا، ماشينا جاساۋ، اگروونەركاسىپ كەشەنى، لوگيستيكا جانە سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ سياقتى سالالارداعى ءوزارا كووپەراتسياسىن كۇشەيتۋگە ءمان بەرىلدى.
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كاترينا كلااس-ميۋلحويزەر الداعى ۋاقىتتا وتەتىن С5+گەرمانيا فورماتىنداعى ديالوگتىڭ كۇن ءتارتىبىن تالقىلاپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق قاتىناستاردى كەڭەيتۋگە ۋاعدالاستى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇعان دەيىن Electricité de France كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى جانە باس اتقارۋشى ديرەكتورى بەرنار فونتانانى قابىلداعان بولاتىن.