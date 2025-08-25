مەملەكەت باسشىسى جاپونيانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن مينيستر تاكەشي يۆايا ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق، كولىك-ترانزيت جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى قازاق-جاپون كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى.
سونداي-اق حالىقارالىق قۇرىلىمدار اياسىنداعى ىقپالداستىق جونىندە پىكىر الماستى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونيا سىرتقى ساياسات ۆەدومستۆوسىنىڭ باسشىسىنا ءىلتيپات بىلدىرە وتىرىپ، ونىڭ استاناعا ساپارى ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى ارتتىرۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- جاپونيا - ازياداعى سەنىمدى ءارى جاقىن سەرىكتەسىمىز. ءبىز توكيومەن جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ەرەكشە ءمان بەرەمىز. پرەمەر-مينيستر يشيباعا ىستىق ىقىلاسىمدى جەتكىزۋدى سۇرايمىن. پرەمەر-مينيستر شيگەرۋ يشيبا قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلمەكشى. ءبىز ونىڭ ساپارىن اسىعا كۇتىپ، دايىندالۋدامىز. ءوزارا قارىم-قاتىناسىمىز جوعارى قارقىنمەن دامىپ كەلە جاتىر دەپ سەنىممەن ايتۋعا بولادى، - دەدى پرەزيدەنت.
ءوز كەزەگىندە تاكەشي يۆايا قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن قازاقستان پرەزيدەنتىنە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- ءسىزدىڭ سالەمىڭىزدى پرەمەر-مينيسترىمىزگە مىندەتتى تۇردە جەتكىزەمىز. قازاقستان مەن جاپونيا - حالىقارالىق ءتارتىپتى كۇشەيتۋگە مۇددەلى ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر. مەنىڭ بۇل ساپارىم ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىستى ودان ءارى دامىتۋعا جول اشادى دەپ ويلايمىن، - دەدى جاپونيا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تاكەشي يۆايا حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە اڭگىمەلەستى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت جوعارعى سوت ءتوراعاسى اسلامبەك مەرعاليەۆتى قابىلداعان بولاتىن.