مەملەكەت باسشىسى «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭدى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - زاڭ ارقىلى جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرى قىزمەتىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اقوردا تاراتقان اقپاراتقا سايكەس، جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرى اقپاراتتاندىرۋ نىسانى رەتىندە انىقتالدى.
- ەندى جاساندى ينتەللەكت ادامنىڭ بەلگىلى ءبىر مىندەتتەردى ورىنداۋ قۇرالى رەتىندە قاراستىرىلادى. وسىنى ەسكەرە وتىرىپ، زاڭدا جاۋاپكەرشىلىك جانە باقىلاۋ قاعيداتتارى بەكىتىلدى. سوعان سايكەس، مەنشىك يەلەرى مەن پايدالانۋشىلار جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرىن قولدانۋ كەزىندە ءوزىنىڭ اتقاراتىن رولىنە قاراي جاۋاپ بەرەدى. مەنشىك يەلەرى مەن پايدالانۋشىلارعا جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرىنىڭ جۇمىس ىستەۋى ماسەلەلەرى بويىنشا تاۋەكەلدەردى باسقارۋ، قاۋىپسىزدىك پەن سەنىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ، قولداۋ كورسەتۋ مىندەتتەرى جۇكتەلگەن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
سونىمەن قاتار زاڭدىلىق، ادىلەتتىلىك، تەڭدىك، اشىقتىق جانە تۇسىنىكتىلىك، ادام يگىلىگىنە باسىمدىق بەرۋ، ونىڭ شەشىم قابىلداۋداعى ەركىندىگى، دەرەكتەردى قورعاۋ جانە قۇپيالىلىق، قاۋىپسىزدىك پەن قورعانىس قاعيداتتارى بەكىتىلدى.
جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ، سونداي-اق قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا ءبىرقاتار مۇمكىندىكتەرگە يە جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرىن قۇرۋعا جانە پايدالانۋعا تىيىم سالىندى (ءتۇپسانالىق، مانيپۋلياتسيالىق نەمەسە جەكە دەرەكتەر تۋرالى زاڭنامانى بۇزۋ ارقىلى جەكە دەرەكتەردى جيناۋ جانە وڭدەۋ ادىستەرىن قولدانۋ؛ باسقا دا مۇمكىندىكتەر).
جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ ناتيجەسىندە جاسالعانىنان حاباردار بولۋ ءۇشىن مۇنداي تاۋارلاردى، جۇمىستاردى جانە كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردى تاڭبالاۋ تالابى ەنگىزىلدى.
جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرىن جاساۋعا جانە ۇدەمەلى دامىتۋعا ارنالعان پلاتفورمالار قۇرۋدىڭ الەمدىك تاجىريبەسىن ەسكەرە وتىرىپ، ۇلتتىق جاساندى ينتەللەكت پلاتفورماسىنىڭ قىزمەتىنە قاتىستى زاڭنامالىق نەگىزدەر قالىپتاستىرىلدى. پلاتفورما شەكتەۋلى مەرزىم ىشىندە باعدارلامالىق ونىمدەردى، جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىن ازىرلەۋگە، وقىتۋعا جانە سىناقتان وتكىزۋگە پايدالانىلادى.
ايتا كەتەيىك، زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.