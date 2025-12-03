ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:56, 03 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى جابايحان ءابدىلديننىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كورنەكتى عالىم، بەلگىلى قوعام قايراتكەرى جابايحان ءابدىلديننىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Жабайхан Абдильдин
    Фото: e-history

    پرەزيدەنت مەملەكەتتىك سىيلىقتىڭ، «پاراسات» جانە II ، Ⅲ دارەجەلى «بارىس» وردەندەرىنىڭ يەگەرى جابايحان ءابدىلديننىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى ونىڭ وتباسى مەن جاقىن تۋىستارىنا كوڭىل ايتتى.

    - جابايحان مۇباراك ۇلى فيلوسوفيا ءىلىمىنىڭ ءورىسىن كەڭەيتكەن كۇللى عىلىم قوعامداستىعىنا تانىمال عالىم، ۇلتجاندى تۇلعا ەدى. ۇستازدىق جولىندا سۇبەلى ەڭبەكتەر جازىپ، زەردەلى شاكىرتتەر تاربيەلەدى. ەل ەگەمەندىگىن نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ، ىرگەلى ىستەرگە بەلسەنە اتسالىستى، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.

    ايتا كەتەلىك 93 جاسقا قاراعان شاعىندا ايگىلى عالىم، فيلوسوفيا عىلىمىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور، مەملەكەت قايراتكەرى جابايحان ءابدىلدين دۇنيەدەن وتكەن ەدى.

    تەگ:
    قوعام بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
