مەملەكەت باسشىسى: جاھاندىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن يادرولىق قارۋمەن ۇستاپ تۇرۋعا بولمايدى
توكيو. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ توكيو قالاسىنداعى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى ۋنيۆەرسيتەتىنە بارىپ، «دۇربەلەڭگە تولى داۋىردەگى ستراتەگيالىق سەنىمدى قالپىنا كەلتىرۋ: ادىلەتتى ءارى تۇراقتى الەم قۇرۋ جولىنداعى قازاقستاننىڭ ۇستانىمى» تاقىرىبىندا ءدارىس وقىدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان جاقىن كورشىلەرىمەن جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى دامىتىپ كەلەتىنىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ بەدەلدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندە كەڭىنەن مويىندالعانىن ايتتى.
- قازاقستان جاقىن كورشىلەرى - رەسەيمەن، قىتايمەن جانە ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى دامىتىپ كەلەدى. ءبىز بۇل تاتۋ كورشىلىكتى قازاقستاننىڭ تۇتاس ەۋرازياداعى سەنىم مەن ءوزارا بايلانىستى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ستراتەگيالىق ارتىقشىلىعى دەپ بىلەمىز. سونداي-اق امەريكا قۇراما شتاتتارىمەن جانە ەۋروپا وداعىمەن ۇزاق مەرزىمدى ىقپالداستىقتى كەڭەيتىپ، تاياۋ شىعىسپەن، ازيا جانە جاھاندىق وڭتۇستىك ەلدەرىمەن بايلانىستى كۇشەيتەمىز. جاپونيانىڭ قازاقستان ءۇشىن ماڭىزى زور. ساۋدا-ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ مۇمكىندىكتەرىنە جول اشۋ ماقساتىندا دوستىعىمىز بەن قارىم-قاتىناسىمىزدى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە نيەتتىمىز. گەوساياسي تۇرعىدان جىككە بولىنگەن الەمدە قازاقستاننىڭ مۇنداي تەڭگەرىمدى ءارى تۋرا ۇستانىمى كونسترۋكتيۆتى ديپلوماتيانى قۋاتتاي تۇسەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى جاھاندىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن يادرولىق قارۋمەن ۇستاپ تۇرۋعا بولمايتىنىن ەسكە سالدى.
ۋشىعا باستاعان يادرولىق قاتەر پروبلەماتيكاسىنا ءدارىس بارىسىندا ايرىقشا نازار اۋدارىلدى. قاسىم- جومارت توقايەۆ ادامزاتتىڭ يادرولىق قارۋدان تارتقان زاردابىن قازاقستان مەن جاپونيا سياقتى تەرەڭ تۇسىنەتىن ەل كەمدە-كەم ەكەنىن ايتتى.
- حيروسيما، ناگاساكي جانە سەمەي قاسىرەتى يادرولىق قارۋعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراپ، ۇستامدىلىق تانىتۋدىڭ قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىن ەسكە سالادى. قازاقستان تاۋەلسىزدىك العاننان كەيىن سەمەي يادرولىق پوليگونىن جابۋ جانە الەمدەگى ءتورتىنشى يادرولىق ارسەنالدان باس تارتۋ تۋرالى تاريحي شەشىم قابىلدادى. بۇل ءبىزدىڭ وسالدىعىمىز ەمەس. كەرىسىنشە، ستراتەگيالىق كورەگەندىك تانىتىپ، وسى ارقىلى بەيبىتشىلىك پەن ادامزات قاۋىپسىزدىگى ماڭىزدى ەكەنىن كورسەتتىك. ارادا وتىز جىلدان اسا ۋاقىت وتسە دە، وسى ۇستانىمنان اينىعان جوقپىز: جاھاندىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن يادرولىق قارۋمەن ۇستاپ تۇرۋعا بولمايدى. حالىقارالىق قوعامداستىق جاپپاي يادرولىق قارۋسىزدانۋ باعىتىندا بەلسەندى ارەكەت ەتىپ، يادرولىق سىناقتارعا جان-جاقتى تىيىم سالۋ تۋرالى شارتتىڭ كۇشىنە ەنۋىنە ۇلەس قوسۋعا ءتيىس. قازاقستان جاپپاي قىرىپ-جوياتىن قارۋى بار الپاۋىت ەلدەر اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيلى ديالوگتى قايتا باستاۋعا ۇندەيدى. سونداي-اق يادرولىق قارۋدى قولدانۋ نەمەسە سىناۋ ءقاۋپىن جويۋ ءۇشىن اناعۇرلىم باتىل ءارى كوپجاقتى ارەكەتكە شاقىرادى. قازاقستان مەن جاپونيانىڭ بۇل تۇرعىدا الەم الدىندا ءجۇزى جارقىن. ەلدەرىمىز يادرولىق الپاۋىت مەملەكەتتەر مامىلەگە كەلە الماي جاتقان كەزدە قاراما-قايشىلىقتاردى رەتتەپ، پراگماتيكالىق تۇرعىدان كوشباسشى ەكەنىن كورسەتە الار ەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەلىك قازاقستان پرەزيدەنتى ب ۇ ۇ ۋنيۆەرسيتەتىندە ءدارىس وقىدى.