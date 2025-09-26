مەملەكەت باسشىسى: جاھاندىق كليماتتىق باستامالار كەڭ اۋقىمدى الاياقتىققا ۇقسايدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى عىلىم جانە تەحنولوگيالار جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا جاھاندىق كليماتتىق باستامالار تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ءبىرىنشى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ - اۋقىمدى جۇمىستىڭ باسى عانا. باسەكەگە قابىلەتتى ءارى دەربەس اتوم يندۋسترياسىن قالىپتاستىرۋعا كۇش سالعان ءجون. سوندا ءبىز ەنەرگەتيكالىق تۇرعىدان ەشكىمگە تاۋەلدى بولمايمىز.
- قازىر اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىك وسىعان قاتىستى ستراتەگيالىق قۇجات دايىنداپ جاتىر. وندا ەنەرگيا تاپشى ايماقتاردا شاعىن ءمودۋلدى رەاكتورلار ورناتۋ ماسەلەسى قامتىلۋعا ءتيىس. مەن دۋبايدا، باكۋدە وتكىزىلگەن جاھاندىق كليماتتىق سامميتتەرگە قاتىستىم. اسەرىمدى ءبىرقاتار ارىپتەستەرگە جانە ۇكىمەت مۇشەلەرىنە جاسىرماي جەتكىزدىم: بۇل كەڭ اۋقىمدى الاياقتىققا ۇقسايدى. بۇل ءسوزىمدى پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ راستاي الادى. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تا جۋىردا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىندا ءسوز سويلەگەندە «كليماتتىڭ وزگەرۋى دەگەنىمىز، بۇل - جاھاندىق الاياقتىق» دەپ ءدال سولاي ايتتى. سوندىقتان قازاقستان 35 جىلدان كەيىن عانا كاربون كوزدەرىنەن قۇتىلادى دەپ رەسمي ۇستانىمىمىزدى جاريالادىق. قازىر قازاقستاندا 118 ميلليارد كيلوۆاتت ەنەرگيا وندىرىلەدى. بۇل - جەتكىلىكسىز. سيفرلاندىرۋدى، جاساندى ينتەللەكتىنى قارقىندى دامىتساق، الدەقايدا كوپ ەنەرگيا كەرەك بولادى، بۇل - انىق نارسە. سوندىقتان ەلىمىزدە بارلىق ەنەرگەتيكا كوزدەرىن ءتيىمدى پايدالانۋ قاجەت. ەڭ الدىمەن، كومىر. قازاقستان جىلىنا شامامەن 113 ميلليون توننا كومىر وندىرەدى، بۇل تۇرعىدان العاندا، الەمدەگى ەڭ ءىرى ون مەملەكەتتىڭ قاتارىنا كىرەدى. بۇل - ءبىزدىڭ اكتيۆ، جەتىستىك، ونى دۇرىس پايدالانۋىمىز كەرەك. ا ق ش پرەزيدەنتى «ماعان جەل ۇنامايدى، ماعان كومىر ۇنايدى» دەپ وتە دۇرىس ايتتى. راسىندا، جەل ستانسيالارى وتە قىمبات، وندىرىلەتىن ەنەرگيا دا قىمبات، ونداي ستانسيالار تابيعاتقا زور زيان تيگىزۋى مۇمكىن. قازىر وزىق تەحنولوگيالار كومىردى جاقسى تازالايدى، ونىڭ زيانى جوق، باعاسى جەل، كۇن، گازبەن سالىستىرعاندا قىمبات ەمەس، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن عىلىم جانە تەحنولوگيالار جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەس ءوتىپ جاتىر.