مەملەكەت باسشىسى جاڭادان تاعايىندالعان وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانى قابىلداپ، ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كەزدەسۋدە مەملەكەتتىك جانە سالالىق باعدارلامالار مەن ۇلتتىق جوبالاردى ءتيىمدى ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- سونداي-اق پرەزيدەنت ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋ، سالاداعى وزەكتى ماسەلەلەردى ۋاقتىلى شەشۋ جانە ازاماتتارمەن تىعىز قارىم-قاتىناس ورناتۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋدارىپ، ناقتى مىندەتتەر جۇكتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى جاڭادان تاعايىندالعان پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆتى قابىلداعان ەدى.
بۇگىن تاڭەرتەڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي كەيىنگى كادرلىق وزگەرىستەرگە بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.