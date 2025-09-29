ق ز
    17:25, 29 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى جاڭادان تاعايىندالعان وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترىن قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانى قابىلداپ، ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Мемлекет басшысы Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованы қабылдады
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ كەزدەسۋدە مەملەكەتتىك جانە سالالىق باعدارلامالار مەن ۇلتتىق جوبالاردى ءتيىمدى ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - سونداي-اق پرەزيدەنت ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋ، سالاداعى وزەكتى ماسەلەلەردى ۋاقتىلى شەشۋ جانە ازاماتتارمەن تىعىز قارىم-قاتىناس ورناتۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋدارىپ، ناقتى مىندەتتەر جۇكتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى جاڭادان تاعايىندالعان پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆتى قابىلداعان ەدى.

    بۇگىن تاڭەرتەڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي كەيىنگى كادرلىق وزگەرىستەرگە بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
