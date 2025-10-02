مەملەكەت باسشىسى جاڭا تەحنولوگيانى ادامزات يگىلىگىنە پايدالانۋدى باستى مىندەت رەتىندە اتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى Digital Bridge 2025 حالىقارالىق فورۋمىندا جاڭا تەحنولوگيانى ادامزات يگىلىگىنە پايدالانۋدى، ونى پروگرەسس پەن ىنتىماقتاستىقتىڭ قوزعاۋشى كۇشىنە اينالدىرۋدى باستى مىندەت رەتىندە اتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- قازىر جاھان جۇرتشىلىعى جاساندى ينتەللەكت داۋىرىنە قادام باستى. وزىق تەحنولوگيانىڭ جوعارى قارقىنمەن دامۋى ساياساتقا، ەكونوميكاعا جانە ميللياردتاعان ادامنىڭ ومىرىنە تىكەلەي اسەر ەتىپ جاتىر. بۇعان ءبارىمىز كۋا بولىپ وتىرمىز. ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، جاساندى ينتەللەكتىنىڭ دامۋىنا سوڭعى جىلدارى دۇنيە ءجۇزى بويىنشا ءبىر تريلليون دوللاردان ارتىق ينۆەستيتسيا سالىنعان. ال اتالعان سالانىڭ الەمدىك ەكونوميكاعا قوساتىن ۇلەسى تاياۋ ونجىلدىقتا جەتى تريلليون دوللارعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. ايتسە دە مۇنداي وڭ ناتيجەگە اتالعان تەحنولوگيانى جاۋاپكەرشىلىكپەن پايدالانعان كەزدە قول جەتكىزۋگە بولادى. قازىرگى تاڭدا جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى جاۋاپكەرشىلىك تۋرالى قىزۋ پىكىرتالاس ءجۇرىپ جاتىر. اسىرەسە، ورتاق رەتتەۋ ەرەجەلەرىن ءتۇزۋ جانە بارلىق ەلدىڭ وزىق تەحنولوگيا مەن رەسۋرستارعا تەڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىنە ايرىقشا نازار اۋدارىلىپ وتىر. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - جاڭا تەحنولوگيانى ادامزات يگىلىگىنە پايدالانۋ، ونى پروگرەسس پەن ىنتىماقتاستىقتىڭ قوزعاۋشى كۇشىنە اينالدىرۋ، - دەدى پرەزيدەنت.