مەملەكەت باسشىسى جاڭا كونستيتۋتسياداعى ادام قۇقىقتارى ءبولىمىنىڭ ەرەكشەلىگىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا كونستيتۋتسيانىڭ 1995-جىلعى نۇسقاسىنىڭ ماڭىزدىلىعى، سونداي-اق جاڭا كونستيتۋتسياداعى ادام قۇقىقتارى ءبولىمىنىڭ ەرەكشەلىگى تۋرالى ايتتى.
- 1995-جىلعى كونستيتۋتسيادا مەملەكەتتىك بيلىكتى نىعايتۋعا باسىمدىق بەرىلدى. سول زاماننىڭ بيىگىنەن قاراعاندا، بۇل ورىندى ەدى. ويتكەنى تاۋەلسىزدىكتىڭ ەلەڭ-الاڭىندا زاڭ شىعارۋ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەت بولدى. قولدانىستاعى كونستيتۋتسيانى سىنعا الۋدىڭ قاجەتى جوق. ويتكەنى بۇل قۇجات مەملەكەتىمىزدىڭ ىرگەسىن بەكەمدەۋگە وڭ ىقپال ەتتى.
ءبىز ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرىپ جاتىرمىز. سوندىقتان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى نازاربايەۆتىڭ ەرەكشە تاريحي ەڭبەگىن ۇمىتپاعانىمىز ءلازىم. قازىرگى قوعام ومىرىندە «ادام مەملەكەت ءۇشىن ەمەس، مەملەكەت ادام ءۇشىن» دەگەن قاعيداتتىڭ وزەكتىلىگى ارتتى. سوندىقتان جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ بويىنان وسى ۇستانىم انىق اڭعارىلادى. ادامنىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋعا 30 باپتان تۇراتىن ەڭ ۇلكەن ءبولىمنىڭ ارنالۋى تەگىن ەمەس. بۇل - اتا زاڭنىڭ شامامەن ۇشتەن ءبىرى. سالىستىرمالى تۇردە ايتساق، پرەزيدەنت تۋرالى ءبولىم نەبارى 10 باپتان تۇرادى. ازاماتتارىمىزدىڭ قۇقىعىنا قاتىستى كوپتەگەن نورماعا جاڭا مازمۇن بەرىلىپ، ءمان- ماڭىزى ارتا ءتۇستى. ەلىمىزدىڭ تاريحي-مادەني مۇراسىن، وتباسىلىق جانە ادامي قۇندىلىقتاردى كوزدىڭ قاراشىعىنداي ساقتايتىنىمىزدى اتا زاڭ دەڭگەيىندە ايقىندادىق. بۇل - حالقىمىزدىڭ اجىراماس قۇقىعى. ەشبىر ساياساتكەردىڭ، ءيا بولماسا قوعام بەلسەندىسىنىڭ، شەتەلدىك نەمەسە وتاندىق ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمنىڭ ەشقاشان بۇعان كۇمان كەلتىرۋىنە، سىناپ-مىنەۋىنە قاقىسى جوق. وعان جول بەرمەيمىز.
حالقىمىزدىڭ باسىم بولىگى وتباسىن قولداۋ باعىتىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتى قۇپتايدى. ويتكەنى وتباسى دەگەنىمىز - ۇلتتىڭ جاڭا قاسيەتىن قالىپتاستىرىپ، ادال ازاماتتى تاربيەلەپ شىعاراتىن التىن ۇيا. ازاماتتارىمىزدىڭ مۇددەسىن قورعاۋ - ەڭ ماڭىزدى مەملەكەتتىك مىندەت. سايىپ كەلگەندە، بۇل ەگەمەندىگىمىزگە، ۇلتىمىزدىڭ باياندى بولاشاعىنا قاتىستى ماسەلە، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
