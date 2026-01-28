مەملەكەت باسشىسى ج ي مۇمكىندىگىن پايدالانىپ، تالداۋ-ساراپتاۋ جۇمىسىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىندە وتكەن جيىندا ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى ج ي مۇمكىندىگىن پايدالانىپ، تالداۋ-ساراپتاۋ جۇمىسىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى.
- مەن جاقىندا «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى» تۋرالى زاڭعا قول قويدىم. بۇل زاڭعا سايكەس اگەنتتىك العاش رەت ەكونوميكالىق قىلمىستىڭ الدىن الۋمەن اينالىساتىن تولىققاندى قۇرىلىم رەتىندە كورسەتىلدى. وسىعان وراي، قىلمىستىڭ الدىن الۋعا قاجەتتى جاڭا ءارى ءتيىمدى شارالار قاجەت. كوپ جاعدايدا كەلتىرىلگەن زالالدى وتەۋ ماسەلەسى وڭ شەشىمىن تاپپاي جاتادى. سول سەبەپتى، قىلمىستىڭ سالدارىن ەمەس، سەبەبىن انىقتاپ، ونىمەن كۇرەسۋ ماڭىزدىراق. 2023-جىلى شىعىن كولەمى 325 ميلليارد تەڭگەگە باعالاندى. ونىڭ 53 ميلليارد تەڭگەسى نەمەسە شامامەن 16,5 پايىزى قايتارىلدى؛ 2024-جىلى شىعىن كولەمى 4,4 تريلليون تەڭگەگە باعالاندى. ونىڭ 236 ميلليارد تەڭگەسى نەمەسە 5,5 پايىزى قايتارىلدى؛ 2025-جىلى شىعىن كولەمى 135 ميلليارد تەڭگەنى قۇراعان، ياعني ايتارلىقتاي ازايعان. ونىڭ 20 ميلليارد تەڭگەسى نەمەسە 15 پايىزعا جۋىعى قايتارىلعان. الدىن الۋ شارالارى شىن مانىندە ءتيىمدى بولۋ ءۇشىن تسيفرلىق تالداۋ تاسىلدەرىن بارىنشا دامىتقان ابزال. اگەنتتىككە تيەسىلى اقپاراتتىق جۇيە اۋقىمدى دەرەكتەردى تالداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سول ارقىلى بيۋجەت قارجىسىن ۇنەمدەۋگە بولادى. وسى اقپاراتتىق جۇيەنىڭ اياسىن كەڭەيتە ءتۇسۋ قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت الدىمەن الەۋمەتتىك سالادا قالىپتاسقان قارجىلىق جاعدايدى رەتكە كەلتىرۋدى تاپسىردى.
- اسىرەسە، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ سياقتى ۇلت بولاشاعىنا اسەر ەتەتىن، ۇنەمى حالقىمىزدىڭ نازارىندا بولاتىن ماڭىزدى سالالارعا باسا ءمان بەرىلۋگە ءتيىس. وسىعان دەيىن دە ايتىپ ءوتتىم، جالپى الەۋمەتتىك سالادا زاڭ بۇزۋشىلىقتار از ەمەس. قارجى وپەراتسيالارىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋ كەزىندە ناقتى ناتيجەگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن زاماناۋي تاسىلدەردى ۇتىمدى پايدالانۋ قاجەت. باستى ماقسات - ءبارىن جاپپاي تەكسەرۋ ەمەس، ەل ەكونوميكاسىنا قاۋىپ توندىرەتىن سىن-قاتەرلەردى دەر كەزىندە انىقتاپ، ءتيىستى شارالار قابىلداۋ. «شاش ال دەسە، باس الىپ»، شەكتەن شىعۋعا بولمايدى. قايتالاپ ايتامىن: اگەنتتىك قىزمەتكەرلەرىنىڭ مىندەتى - قارجى ۇيىمدارىن جاپپاي تەكسەرۋ ەمەس، كەرىسىنشە ەكونوميكاعا تونگەن قاۋىپتىڭ بەتىن قايتارىپ، تويتارىس بەرۋ ءۇشىن ۋاقتىلى شارا قابىلداۋ. بۇل رەتتە سيفرلىق جۇمىس تاسىلدەرى اۋاداي قاجەت. ءبىراق جاساندى ينتەللەكتىگە عانا ەمەس، ءوز اقىل-ويلارىڭىزعا دا سەنگەن ارتىق ەتپەيدى. ادامدار ج ي- گە ارقا سۇيەي باستاعانىن، ءتىپتى باياندامالارىن دا وزدەرى جازباي، ونى Grok پەن ChatGPT- گە تاپسىراتىنىن بايقايمىن. ادامدار دۇرىس وقۋدى، ءتيىستى ءبىلىم الۋدى ەمەس، ينتەللەكتىنى ءتۇرلى نۇسقادا قالاي پايدالانۋدى ۇيرەنۋدە. مۇنىڭ سالدارى اۋىر بولادى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قارجىنى كريپتوۆاليۋتاعا اينالدىرىپ، شەتەلگە شىعارۋ جاعدايلارى دا ازايماي تۇرعانىن ايتقان ەدى.