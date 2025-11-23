مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى اتانعان گولوۆكيندى قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ گەننادي گولوۆكيندى World Boxing حالىقارالىق فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلانۋىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- بۇل - گەننادي گولوۆكيننىڭ ەرەن ەڭبەگىنە بەرىلگەن لايىقتى باعا. داڭقتى وتانداسىمىز وليمپيادالىق سپورت ءتۇرى بويىنشا حالىقارالىق فەدەراتسيانى باسقاراتىن قازاقستاننىڭ العاشقى وكىلى اتاندى، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋدا.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، گەننادي گولوۆكين World Boxing فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلاندى.
بۇگىن، 23-قاراشادا يتاليا استاناسى ريمدە حالىقارالىق بوكس كونگرەسى ۇيىمداستىرىلدى. شارا بارىسىندا World Boxing فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى سايلانۋى ءتيىس بولدى. قازاقستاننىڭ ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى، اڭىزعا اينالعان بوكسشى گەننادي گولوۆكين ۇمىتكەرلەردىڭ ءبىرى رەتىندە تاڭدالدى.
وسىعان دەيىن گەننادي گولوۆكين سايلاۋ الدىندا ءوزىنىڭ الداعى جۇمىسىنىڭ نەگىزگى 4 باعىتىن اتادى.