مەملەكەت باسشىسى فينليانديا پرەزيدەنتىمەن ەكىجاقتى جانە حالىقارالىق ماسەلەلەردى تالقىلادى
نيۋ-يورك. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى فينليانديا پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن فينليانديا پرەزيدەنتى الەكساندر ستۋبب ەكىجاقتى جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەلەردى تالقىلادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى جوعارى دەڭگەيدەگى جەمىستى ساياسي ديالوگ ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىنا توقتالدى.
- وسى ورايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ فينليانديا باسشىسىنىڭ قازاقستانعا جاسايتىن الداعى ساپارى قوس ەلدىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە گۋمانيتارلىق الەۋەتىن تانىتۋعا ىقپال ەتەتىنىنە سەنىمدى ەكەنىن ايتتى. كەزدەسۋدە الەمدەگى قازىرگى گەوساياسي احۋالعا باسا ءمان بەرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ فرانسيا پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋ وتكىزگەنىن جازعان ەدىك.