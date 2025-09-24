ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    02:55, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى فينليانديا پرەزيدەنتىمەن ەكىجاقتى جانە حالىقارالىق ماسەلەلەردى تالقىلادى

    نيۋ-يورك. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى فينليانديا پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Мемлекет басшысы Финляндия Президентімен келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن فينليانديا پرەزيدەنتى الەكساندر ستۋبب ەكىجاقتى جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەلەردى تالقىلادى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى جوعارى دەڭگەيدەگى جەمىستى ساياسي ديالوگ ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىنا توقتالدى.

    - وسى ورايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ فينليانديا باسشىسىنىڭ قازاقستانعا جاسايتىن الداعى ساپارى قوس ەلدىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە گۋمانيتارلىق الەۋەتىن تانىتۋعا ىقپال ەتەتىنىنە سەنىمدى ەكەنىن ايتتى. كەزدەسۋدە الەمدەگى قازىرگى گەوساياسي احۋالعا باسا ءمان بەرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ فرانسيا پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋ وتكىزگەنىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
