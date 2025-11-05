مەملەكەت باسشىسى فيليپپين پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ «كالماەگي» تايفۋنىنىڭ سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى فيليپپين پرەزيدەنتى فەرديناند ماركوسقا كوڭىل ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسى قايتىس بولعان ازاماتتاردىڭ وتباسىلارىنا كوڭىل ايتىپ، زارداپ شەككەندەردىڭ تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىنە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بيىلعى جىلداعى ەڭ قۋاتتى تايفۋنداردىڭ ءبىرى فيليپپين ورتالىعىنا سوققى بەرگەندىكتەن، 66 ادام قازا تاۋىپ، ءجۇز مىڭداعان ادام ءۇيىن تاستاپ كەتۋگە ءماجبۇر بولدى.
رەسمي تۇردە راستالعان قۇربانداردىڭ اراسىندا سەبۋدىڭ وڭتۇستىگىندەگى مينداناو ارالىندا اپاتقا ۇشىراعان اسكەري تىكۇشاقتىڭ التى ەكيپاج مۇشەسى بار. ول قۇتقارۋ جۇمىستارىنا قاتىسۋ ءۇشىن جىبەرىلىپ، سەيسەنبى كۇنى اگۋسان- دەل-سۋر اۋدانىندا اپاتقا ۇشىرادى. بۇل وپەراتسياعا قاتىسقان ءتورت تىكۇشاقتىڭ ءبىرى ەكەنى حابارلاندى.