مەملەكەت باسشىسى شۆەيتساريا ۆيتسە-پرەزيدەنتى گي پارمەلانمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ گي پارمەلاننىڭ استاناعا ساپارى ەكىجاقتى كۇن تارتىبىنە تىڭ سەرپىن بەرىپ، جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشاتىنىن جەتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان شۆەيتساريانى ەۋروپاداعى ماڭىزدى ساياسي جانە ەكونوميكالىق سەرىكتەس، سونداي-اق 2005-جىلدان بەرى ەلىمىزگە 35,8 ميلليارد دوللار قۇيعان ءىرى ينۆەستورلاردىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىراتىنىن ايتتى. پرەزيدەنت ەلىمىزدە شامامەن 400 شۆەيتساريالىق كومپانيا مەن بىرلەسكەن كاسىپورىن جۇمىس ىستەيتىنىنە توقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، استانا مەن بەرن اراسىنداعى ساياسي ديالوگ اشىق ءارى سىندارلى سيپاتتا جان-جاقتى دامىپ كەلەدى.
مەملەكەت باسشىسى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ قارقىنىنا نازار اۋداردى. قازاقستان مەن شۆەيتساريا ەنەرگەتيكا، تاۋ-كەن ونەركاسىبى، وڭدەۋ يندۋسترياسى، قۇرىلىس، اۋىل شارۋاشىلىعى، فارماتسيەۆتيكا، قارجى جانە جاڭا تەحنولوگيا سالالارىندا تابىستى ىقپالداستىق ورناتقان.
گي پارمەلان قاسىم-جومارت توقايەۆقا قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، ءوزارا بايلانىستىڭ قارقىنىن جوعارى باعالادى.
سونداي-اق شۆەيتساريانىڭ ساياسي ديالوگتى نىعايتۋعا، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى كەڭەيتۋگە جانە ەكونوميكانىڭ نەگىزگى سەكتورلارىندا بىرلەسكەن باستامالاردى ىلگەرىلەتۋگە نيەتتى ەكەنىن راستادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن شۆەيتساريا اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 1,1 ميلليارد دوللار بولدى.