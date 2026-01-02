12:12, 02 - قاڭتار 2026 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى شۆەيتساريا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى شۆەيتساريا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كران-مونتانا تاۋ-شاڭعى كۋرورتىنداعى ءورت سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى شۆەيتساريا كونفەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى گي پارمەلانعا كوڭىل ايتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى جاقىندارىنان ايىرىلعان ازاماتتاردىڭ قايعىلارىنا ورتاقتاسىپ، جاراقات العان ادامداردىڭ تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىنە تىلەكتەستىگىن ءبىلدىردى.
سونداي-اق ەلىمىز وسى قيىن-قىستاۋ ساتتە شۆەيتساريا حالقىن قولدايتىنىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، شۆەيتسارياداعى تاۋ-شاڭعى كۋرورتىندا ءورت شىعىپ، 40 ادام قازا تاپتى.