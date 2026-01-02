ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:12, 02 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى شۆەيتساريا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتتى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى شۆەيتساريا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ا
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    قاسىم-جومارت توقايەۆ كران-مونتانا تاۋ-شاڭعى كۋرورتىنداعى ءورت سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى شۆەيتساريا كونفەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى گي پارمەلانعا كوڭىل ايتتى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى جاقىندارىنان ايىرىلعان ازاماتتاردىڭ قايعىلارىنا ورتاقتاسىپ، جاراقات العان ادامداردىڭ تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىنە تىلەكتەستىگىن ءبىلدىردى.

    سونداي-اق ەلىمىز وسى قيىن-قىستاۋ ساتتە شۆەيتساريا حالقىن قولدايتىنىن جەتكىزدى.

    ايتا كەتەيىك، شۆەيتسارياداعى تاۋ-شاڭعى كۋرورتىندا ءورت شىعىپ، 40 ادام قازا تاپتى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار