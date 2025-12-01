19:28, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى شري-لانكا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ شري-لانكا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ شري-لانكاداعى جويقىن سۋ تاسقىنى سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى انۋرا كۋمارا ديسساناياكە مەن ونىڭ وتانداستارىنا كوڭىل ايتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن توقايەۆ نيكۋشور داندى رۋمىنيانىڭ ۇلتتىق مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.