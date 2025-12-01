ق ز
    مەملەكەت باسشىسى شري-لانكا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتتى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ شري-لانكا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Ақорда
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    - قاسىم-جومارت توقايەۆ شري-لانكاداعى جويقىن سۋ تاسقىنى سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى انۋرا كۋمارا ديسساناياكە مەن ونىڭ وتانداستارىنا كوڭىل ايتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇدان بۇرىن توقايەۆ نيكۋشور داندى رۋمىنيانىڭ ۇلتتىق مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.

