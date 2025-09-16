مەملەكەت باسشىسى شاحمات ۇيىنە باردى
استانا. KAZINFORM - قوپا كولىنىڭ جاعاسىندا ورنالاسقان عيمارات بۇرىن پرەزيدەنت رەزيدەنسياسى بولعان. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن اتالعان نىسان بالالاردىڭ يگىلىگىنە بەرىلىپ، بىلتىر جەلتوقسان ايىندا شاحمات ءۇيى رەتىندە ەسىگىن ايقارا اشتى.
بۇگىندە ارناۋلى ورتالىقتا وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارى، گروسسمەيستەرلەردىڭ شەبەرلىك ساعاتتارى ۇيىمداستىرىلىپ تۇرادى. سپورتشىلار بەدەلدى باسەكەلەر الدىندا وسى جەردە دايىندىعىن پىسىقتايدى.
قازاقستان شاحمات فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى تيمۋر تۋرلوۆتىڭ ايتۋىنشا، كورىكتى تابيعات اياسىنداعى بىرەگەي كەشەندە سپورتشىلاردىڭ ءوز شەبەرلىگىن الاڭسىز شىڭداۋىنا قولايلى جاعداي جاسالعان. سوڭعى جىلدارى شاحمات «مەدال كوپ اكەلەتىن» سپورت تۇرىنە اينالدى. بىلتىر وتاندىق سپورتشىلار حالىقارالىق جارىستاردان 160 مەدال جەڭىپ العان بولاتىن.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاس سپورتشىلارمەن جانە ۇلتتىق قۇراما مۇشەلەرىمەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا مەملەكەت شاحماتتى دامىتۋعا، سونداي-اق بالالار مەن جاستار اراسىندا ناسيحاتتاۋعا ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنت اتالعان ويىن ستراتەگيالىق تۇرعىدان ويلاۋعا ماشىقتاندىراتىنىن، ءتارتىپتى كۇشەيتىپ، توزىمدىلىك پەن جاۋاپكەرشىلىككە ۇيرەتەتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى تەلەكوپىر ارقىلى قوسشى قالاسىن تابيعي گازعا قوسۋ راسىمىنە قاتىستى.