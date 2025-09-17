مەملەكەت باسشىسى دىندەر سەزىنە قاتىسىپ جاتقان قىتاي دەلەگاتسياسىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ 8- سەزىنە قاتىسىپ جاتقان قىتاي دەلەگاتسياسىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيەجۇزىلىك داوشىلار فەدەراتسياسىنىڭ ءتوراعاسى لي گۋانفۋ، قىتاي بۋدداشىلار قاۋىمداستىعى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جين بو جانە ق ح ر ءدىن ىستەرى جونىندەگى باس باسقارماسىنىڭ اكىمشىلىك دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى سۋن ۆەي باستاعان دەلەگاتسيانى قابىلدادى.
پرەزيدەنت جاھاندىق وركەنيەتارالىق ديالوگتى دامىتۋدا قىتايدىڭ سىندارلى ءرول اتقاراتىنىن، سونداي-اق بۇعان ءتوراعا شي جينپيڭ زور ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى بەيبىتشىلىك پەن ۇيلەسىم يدەياسىن ىلگەرىلەتۋدە بۋددا جانە داو ىلىمدەرىنىڭ ورنى ەرەكشە ەكەنىن ايتتى. سونىمەن قاتار ەكى ەلدىڭ ءدىن ىسىنە جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ بىرلەسكەن جۇمىس قازاقستان مەن قىتايدىڭ ماڭگى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن نىعايتۋعا، ءوزارا سەنىمدى دامىتۋعا، بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىمنىڭ ورتاق قۇندىلىقتارىن دارىپتەۋگە ىقپال ەتەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ فورۋمنىڭ ءبىر توپ قاتىسۋشىلارىنا مەملەكەتتىك ناگرادالاردى، ءدىنارالىق ديالوگقا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن استانا حالىقارالىق سىيلىعىن، سەزدىڭ قۇرمەت مەدالىن، سونداي-اق ىزگى نيەت ەلشىلەرىنىڭ ايرىقشا بەلگىسىن تابىستادى.