18:19, 26 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى دونالد ترامپقا حات جولدادى
استانا. KAZINFORM — قاسىم-جومارت توقايەۆ 6 -قاراشا كۇنى ۆاشينگتوندا وتەتىن ورتالىق ازيا – ا ق ش فورماتىنداعى سامميتكە قاتىسۋعا شاقىرعانى ءۇشىن پرەزيدەنت دونالد ترامپقا شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، حات جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ٴسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى اتالعان باستاما دەر كەزىندە كوتەرىلىپ وتىر دەپ سانايدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپتىڭ ىشكى جانە سىرتقى ساياساتتاعى نەگىزگى ماقساتتارىن، اتاپ ايتقاندا، اقىل-پاراساتقا نەگىزدەلگەن ءداستۇرلى قۇندىلىقتارعا بەرىكتىگىن، سونداي-اق بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىكتى قورعاۋعا ۇمتىلىسىن قولدايدى.