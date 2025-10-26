ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:19, 26 - قازان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى دونالد ترامپقا حات جولدادى

    استانا. KAZINFORM — قاسىم-جومارت توقايەۆ 6 -قاراشا كۇنى ۆاشينگتوندا وتەتىن ورتالىق ازيا – ا ق ش فورماتىنداعى سامميتكە قاتىسۋعا شاقىرعانى ءۇشىن پرەزيدەنت دونالد ترامپقا شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، حات جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ٴسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى اتالعان باستاما دەر كەزىندە كوتەرىلىپ وتىر دەپ سانايدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپتىڭ ىشكى جانە سىرتقى ساياساتتاعى نەگىزگى ماقساتتارىن، اتاپ ايتقاندا، اقىل-پاراساتقا نەگىزدەلگەن ءداستۇرلى قۇندىلىقتارعا بەرىكتىگىن، سونداي-اق بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىكتى قورعاۋعا ۇمتىلىسىن قولدايدى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
