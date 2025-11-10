13:01, 10 - قاراشا 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى دەنيس مانتۋروۆتى 1- دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى
مەملەكەت باسشىسى ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق پەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن دەنيس مانتۋروۆتى 1- دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسى ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق پەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، سونداي- اق الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە مادەني قارىم-قاتىناستاردى دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن دەنيس مانتۋروۆتى ءى دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىن قابىلداعان ەدى. كەزدەسۋدە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ماسكەۋگە جاسايتىن مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا قارالاتىن كوپجوسپارلى ىنتىماقتاستىقتىڭ باستى باعىتتارى تالقىلاندى.