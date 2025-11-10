ق ز
    13:01, 10 - قاراشا 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى دەنيس مانتۋروۆتى 1- دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى

    مەملەكەت باسشىسى ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق پەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن دەنيس مانتۋروۆتى 1- دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    فوتو: اقوردا

    - مەملەكەت باسشىسى ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق پەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، سونداي- اق الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە مادەني قارىم-قاتىناستاردى دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن دەنيس مانتۋروۆتى ءى دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىن قابىلداعان ەدى. كەزدەسۋدە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ماسكەۋگە جاسايتىن مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا قارالاتىن كوپجوسپارلى ىنتىماقتاستىقتىڭ باستى باعىتتارى تالقىلاندى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
