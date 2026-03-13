مەملەكەت باسشىسى Digital Qazaqstan جوباسى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن Digital Qazaqstan جوباسىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى جونىندە جۇمىس كەڭەسى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك قۇرىلىمدار جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلاندىرۋ جىلى اياسىندا اۋقىمدى جۇمىس ىستەۋى قاجەت ەكەنىنە نازار اۋداردى. نەگىزگى ماقسات - وزىق تەحنولوگيا مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەل ءومىرىنىڭ ءار سالاسىنا جاپپاي ەنگىزۋ.
- ەڭ الدىمەن، قولايلى ينستيتۋتسيونالدىق، قۇقىقتىق جانە ىسكەرلىك ورتا قالىپتاستىرۋ قاجەت. قازاقستان - ىڭعايلى جانە وزىق سيفرلىق رەتتەۋ جۇيەسىن ەنگىزگەن ەلدەردىڭ قاتارىندا. ءبىز بۇل جۇمىستى العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ باستادىق. اتاپ ايتقاندا، ەلىمىزدە سيفرلىق كودەكس قابىلداندى. جاساندى ينتەللەكت تۋرالى ارنايى زاڭ كۇشىنە ەندى. ءبىراق بۇل تەك اۋقىمدى جۇمىستىڭ باسى عانا، مۇنىمەن توقتاپ قالماۋىمىز كەرەك. الەمدە بولىپ جاتقان وزگەرىستەردىڭ قارقىنى وتە جوعارى. ونى جاقسى بىلەسىزدەر. عىلىم، ءبىلىم، تەحنولوگيا اسا جوعارى جىلدامدىقپەن دامىپ جاتىر. سوندىقتان نورماتيۆتىك قۇجاتتاردى دا دەر كەزىندە جاڭارتىپ وتىرۋ كەرەك. ءبىر سوزبەن، قازىرگى زاماندا ءاربىر ازاماتقا تۇسىنىكتى جانە ايقىن بولاتىن «سيفرلىق مەملەكەت» ۇعىمىن قالىپتاستىرۋ قاجەت، ياعني Digital Qazaqstan ستراتەگياسى ازاماتتار مەن بيزنەستىڭ ناقتى تالاپ-تىلەگىن ەسكەرۋگە ءتيىس، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.