19:10, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى داۆوستا ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - اقوردا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ داۆوستا ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزگەنىن مالىمدەدى.
- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ داۆوستا ارمەنيا پرەزيدەنتى ۆااگن حاچاتۋريانمەن، پرەمەر-مينيستر نيكول پاشينيانمەن، يندونەزيا پرەزيدەنتى پرابوۆو سۋبيانتومەن، جاھاندىق وزگەرىستەر ينستيتۋتىنىڭ اتقارۋشى ءتوراعاسى توني بلەرمەن، ا ق ش ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد لاتنيكپەن جانە فيفا پرەزيدەنتى دجانني ينفانتينومەن از-كەم اڭگىمەلەستى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، وسى جيىندا دونالد ترامپ قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتتى.