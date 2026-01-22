ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:10, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى داۆوستا ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزدى

    استانا. KAZINFORM - اقوردا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ داۆوستا ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزگەنىن مالىمدەدى.

    Мемлекет басшысы Давоста бірқатар кездесу өткізді
    Фото: Ақорда

    - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ داۆوستا ارمەنيا پرەزيدەنتى ۆااگن حاچاتۋريانمەن، پرەمەر-مينيستر نيكول پاشينيانمەن، يندونەزيا پرەزيدەنتى پرابوۆو سۋبيانتومەن، جاھاندىق وزگەرىستەر ينستيتۋتىنىڭ اتقارۋشى ءتوراعاسى توني بلەرمەن، ا ق ش ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد لاتنيكپەن جانە فيفا پرەزيدەنتى دجانني ينفانتينومەن از-كەم اڭگىمەلەستى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    ايتا كەتەيىك، وسى جيىندا دونالد ترامپ قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتتى.

    Глава государства провел ряд встреч в Давосе
    Фото: Акорда
    Глава государства провел ряд встреч в Давосе
    Фото: Акорда
    تەگ:
    ىقپالداستىق قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار