مەملەكەت باسشىسى: عىلىمي ازىرلەمەلەر ەلگە ناقتى پايدا اكەلۋى كەرەك
الماتى. KAZINFORM - بۇل تۋرالى پرەزيدەنت ءال-فارابي اتىنداعى قازۇۋ- دا عىلىمي قوعامداستىقپەن كەزدەسۋىندە ايتتى.
وكىنىشكە قاراي، بۇل بۇلجىماس اكسيومانى قايتالاۋعا تۋرا كەلىپ تۇر.
- عىلىم قورىنا يننوۆاتسيانى ىنتالاندىرۋعا ارنالعان جاڭا قۇزىرەتتەر بەرىلدى. ءبىراق جۇمىستىڭ ناتيجەسى جوق. قوردىڭ قىزمەتىن قايتا سارالاۋ قاجەت. ءوزىمىزدى الداۋدىڭ نە قاجەتى بار؟ عىلىم بار سياقتى، ءبىراق ونىڭ ناقتى پايداسىن كورمەي وتىرمىز. ماعان ءۇش مىڭنان استام قولدانبالى عىلىمي جوبانىڭ تەك 193- ءى عانا كوممەرتسيالاندىرۋعا لايىق دەپ تانىلعانى، ال نارىققا بار-جوعى 29 جوبا شىققانى باياندالدى.
وكىنىشكە قاراي، يندۋسترياعا اسەرى، قايتارىمى وتە از. تاعى ءبىر كەلەڭسىز جايت: زاماناۋي ءوندىرىس قۇرۋعا بولىنگەن جەر تەلىمدەرى بوس جاتىر. ال جۇمىسىندا ولقىلىقتارعا جول بەرگەن عىلىم قورى مەملەكەت قارجىسىن قايتارماعانى ءوز الدىنا، ءتىپتى، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا دا شاعىمدانباعان. ەشتەڭە بولماعان سياقتى. الايدا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى گرانت رەتىندە الىنعان اقشانىڭ كەيىن ۇلتتىق مەملەكەتتىك عىلىمي- تەحنيكالىق ساراپتاما ورتالىعى مەن عىلىم قورى قىزمەتكەرلەرىنە اۋدارىلعانىن اشكەرەلەدى. تەكسەرىس ناتيجەسى بويىنشا 11 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى - ناۋرىز مەيرامى قارساڭىندا ءوزىم شىنايى قۇرمەتپەن قارايتىن عىلىمي قىزمەتكەرلەر تۋرالى وسىنداي ۇياتتى دەرەكتەردى اشىق ايتۋ وڭاي ەمەس. ءبىراق كونستيتۋتسياداعى زاڭ مەن ءتارتىپ قاعيداتى عىلىم قايراتكەرلەرىنە دە قاتىستى. عىلىمي قوعامداستىقتىڭ ابىروي- بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەتىن وسى جاعىمسىز جايت جاۋاپكەرشىلىكتىڭ بولماۋى، باقىلاۋدىڭ ناشارلىعى جانە پروتسەستەردى سيفرلاندىرۋدىڭ تومەن دەڭگەيى قايدا اكەلىپ سوعاتىنىن انىق كورسەتتى. بارلىق عىلىمي ازىرلەمە قولدانبالى مانگە يە بولۋعا ءتيىس. ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورلارىنا بەلسەندى ەنگىزىلۋى كەرەك. البەتتە قازاق عىلىمىنىڭ دامۋىندا ءساتتى مىسالدار بارشىلىق. اۋىزدى قۋ شوپپەن سۇرتە بەرۋگە بولمايدى. ءبىراق شىنايى تابىسقا جەتكىمىز كەلسە، ساتسىزدىكتەردەن ساباق الۋىمىز كەرەك. تۋراسىن ايتقان ءجون. شىندىقتى بۇرمالاۋعا تۇبەگەيلى قارسىمىن. ءبىراق قۇر ءسوز بەن ماقتانگەرشىلىكتى جاقتىرمايمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت عىلىمدى قارجىلاندىرۋ ىسىنە قاتاڭ ءتارتىپ كەرەك ەكەنىن ايتقان ەدى.