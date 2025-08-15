16:12, 15 - تامىز 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترى نارەندرا موديدى قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي پرەمەر-مينيستر نارەندرا موديگە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بۇل كۇن ءۇندى حالقىنىڭ مىزعىماس رۋحى مەن مەملەكەتتىك قۇرىلىس، ەكونوميكالىق دامۋ جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جولىنداعى تاماشا جەتىستىكتەرىن كورسەتەدى، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن ءۇندىستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناس سيپاتىن وڭ باعالاپ، ەكى ەلدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى الداعى ۋاقىتتا دا نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ۇستازداردىڭ تامىز كونفەرەنسياسى وتكەن ەدى.