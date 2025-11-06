ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    23:10, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى Chevron كورپوراسياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى مايكل ۋيرتتى قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى Chevron كورپوراتسياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى مايكل ۋيرتتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    қабул
    Фото: Kazinform

    مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تەڭىز جانە قاراشىعاناق كەن ورىندارىنداعى مۇناي مەن گازدى يگەرۋ بويىنشا اۋقىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا Chevron كورپوراتسياسىنىڭ قوسقان ۇلەسىنە جوعارى بەردى.

    سونداي-اق قازاقستان تاراپىنىڭ شيكىزاتتى ءوندىرۋ، وڭدەۋ جانە تاسىمالداۋ سالالارىنداعى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.

    токаев
    Фото: Акорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۆاشينگتونعا ساپارى مەملەكەتتىك حاتشى مارك رۋبيومەن، ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد لاتنيكپەن، سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازياداعى ارنايى وكىلى سەردجيو گورمەن كەزدەسۋدەن باستالدى.

    سونداي-اق قازاقستان مەن ا ق ش اسا ماڭىزدى مينەرالدار تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
